Khi "ý Đảng - lòng dân" đồng thuận

Đón Xuân Canh Tý 2020, xã Xuân Hòa (Xuân Trường) như có thêm sức sống với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những đầm nuôi thủy sản sôi động, đến những ngôi nhà dân cao tầng khang trang. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Không nằm trong số các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện giai đoạn 2010-2015, song cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đã thực hiện tốt các tiêu chí, đưa Xuân Hòa sớm về đích NTM từ năm 2015. Trên cơ sở đó, xã được huyện Xuân Trường chọn xây dựng điểm NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đến nay các tiêu chí đều cơ bản đạt chuẩn. Thành công của xã hôm nay là minh chứng sống động cho sự đồng thuận của ý Đảng - lòng dân.

Xã Xuân Hoà có trên 10 nghìn dân, trong đó có 43,7% đồng bào Công giáo. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ xã đã luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng NTM nói riêng. Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để từng cán bộ, đảng viên học tập, qua đó nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị ngày càng được khẳng định. 21 chi bộ đảng, trong đó 16 chi bộ khu dân cư đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được cấp uỷ đảng cơ sở chủ động lựa chọn để bàn bạc, thảo luận và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề thực hiện. Để đưa xã có những bước phát triển vững chắc, UBND xã đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt chú trọng thực hiện giải pháp về quy hoạch, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xã đã xây dựng đề án và triển khai chuyển đổi 33ha vùng bãi thành vùng nuôi trồng thủy sản. HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã được thành lập với 25 hộ dân nuôi tôm, cá đặc sản như cá lăng chấm, cá vược, diêu hồng, trắm đen… cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm. HTX còn xây dựng nhà máy chế biến thức ăn tại vùng nuôi trồng để chủ động nguồn thức ăn trong chăn nuôi, giảm chi phí, tạo công ăn việc làm và tạo ra sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường. Vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, HTX đã xuất ra thị trường nhiều loại thủy sản, doanh thu ước đạt 4-5 tỷ đồng. Hiện, xã cũng đang hoàn thiện thủ tục để Công ty CP Fukyo thuê 17ha để chăn nuôi gia cầm và nuôi thủy sản quy mô lớn, hiện đại. Bên cạnh nông nghiệp, xã cũng đẩy mạnh thu hút phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề nông thôn ứng với tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện việc làm tại chỗ, tăng thu nhập ổn định cho người dân. Trên địa bàn xã hiện có 10 cơ sở vệ tinh của các công ty may lớn của huyện, hàng chục xưởng cơ khí, sản xuất đồ mộc gia dụng với hàng trăm lao động. Toàn xã cũng có gần 600 lao động là công nhân Công ty CP May Sông Hồng với mức lương trung bình từ 4,5-6 triệu đồng/tháng. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh được quan tâm. Hệ thống nhà văn hóa, sân vận động trung tâm, trạm y tế của xã đến các nhà văn hóa, khu thể thao, đường giao thông các xóm... được xây dựng khang trang. Trong năm 2019, xã đã thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ cầu UBND xã qua xóm 18 đến tỉnh lộ 489C; xây kè 2 bên bờ sông xóm 1 đoạn gần giáp xã Xuân Tiến đến cầu UBND xã. Quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, xã luôn là đơn vị đứng đầu của huyện đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục. Từ năm 2011 đến năm 2018, xã đã xây dựng và nâng cấp 40 phòng học và phòng chức năng cho các nhà trường, 3 nhà đa năng và 1 bể bơi cho các trường học. Đến nay cả 3 trường: mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Riêng năm 2019, xã đã huy động 15 tỷ đồng hoàn thiện đưa vào sử dụng 6 phòng học 2 tầng trường tiểu học, 8 phòng học 2 tầng trường THCS, 3 phòng học tầng 2 trường mầm non khu B, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THCS. Tiêu biểu như phòng học vi tính, thư viện xanh của trường tiểu học, bể bơi 6 làn của trường THCS xã khang trang, hiện đại, tạo thuận lợi cho con em trong xã học tập, được nhiều đơn vị đến tham quan, học hỏi. Các xóm cũng tích cực xây dựng và hoàn thiện các quy ước văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần của người dân nông thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, sinh đẻ có kế hoạch, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn, giữ vững an ninh trật tự xã hội, triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Đồng chí Phạm Văn Thơi, Bí thư chi bộ xóm 2 - xóm đang thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu cho biết: Cùng với phát triển nông nghiệp, người dân xóm còn phát triển các ngành nghề phụ. Đến nay, xóm có 9 cơ sở sản xuất đồ may mặc, đồ mộc tạo việc làm cho hàng chục lao động trong và ngoài xóm. Xóm huy động sự đóng góp của người dân thực hiện bê tông hóa toàn bộ 4km đường dong, ngõ xóm, củng cố đường bờ vùng, bờ thửa đường nội đồng, lắp điện chiếu sáng trên tất cả các tuyến đường. Để đảm bảo cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xóm đã phát động nhân dân trồng cây ven đường, dọn dẹp vệ sinh hàng tuần trên đường, dưới mương, đồng thời mỗi hộ dân được trang bị thùng phân loại, xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học tận dụng làm phân bón cho cây trồng. Qua đánh giá, đến nay xóm 2 cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Sắc cờ đỏ thắm tung bay rực rỡ trong gió xuân như lời khẳng định về sức mạnh đoàn kết, tinh thần vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Hòa không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Năm 2020, xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7% trở lên, năng suất lúa đạt 125 tạ/ha, giá trị sản phẩm trồng trọt đạt 120 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng; 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Xã cũng chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, qua đó lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo đảng viên, nhân dân đưa quê hương Xuân Hòa ngày càng phát triển./.

Đức Thiện