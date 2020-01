Hiệu quả mô hình "Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo"

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo đến 100% liên đội. Qua việc tìm ra nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo, khoa học, giờ ra chơi trải nghiệm dần trở thành các hoạt động diễn ra thường xuyên tạo không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, làm giảm bớt áp lực học tập cho học sinh.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (thành phố Nam Định).

Để kích thích sự sáng tạo và khéo léo của đội viên, từ đầu năm học 2019-2020, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (thành phố Nam Định) đã triển khai hoạt động ghép tranh bằng lá cây vào giờ ra chơi (kéo dài 20 phút). Để hoạt động đạt hiệu quả, từ trước đó, các đội viên chuẩn bị những vật liệu dễ kiếm như: lá cây, cành khô, màu vẽ và 1 tờ giấy trắng khổ A3 hoặc A4. Tùy vào sự sáng tạo, khéo léo, các em được hướng dẫn để tạo thành bức tranh con vật, phong cảnh... theo sở thích và cảm nhận. Cứ thế, những chú cá đang bơi lội, những chú chim nhiều màu sắc, những cây xanh đang đâm chồi nảy lộc… dần dần hiện ra thật sinh động, bắt mắt. Hoạt động được tổ chức 2 lần/tháng, nên được các em rất háo hức, mong chờ, không khí giờ ra chơi vì thế cũng sôi nổi hơn hẳn ngày thường. Say sưa cắt tỉa những chiếc lá để trang trí hình con thuyền trên biển, em Nguyễn Thành Hưng, lớp 5A1 chia sẻ: “Những vật liệu dùng để ghép tranh rất dễ kiếm, chúng em không phải tốn tiền mua. Giờ ra chơi ý nghĩa này giúp chúng em thể hiện sự hiểu biết về thế giới xung quanh. Em rất thích và mong hoạt động này sẽ được tổ chức thường xuyên”. Ngoài hoạt động về mỹ thuật, những giờ ra chơi khác, đội viên có thể tập thể dục, nhảy dân vũ, chơi trò chơi dân gian, chăm sóc bồn hoa hay đánh cờ vua. Thầy giáo Đinh Trọng Đại, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết: “Trường có 1.610 học sinh. Trước khi triển khai hoạt động, Ban chỉ huy liên đội đã lấy ý kiến của các em. Với hoạt động ghép tranh từ lá cây, những sản phẩm đẹp sẽ được lựa chọn để trưng bày trong phòng truyền thống Đội và trong mỗi lớp học”. Bắt đầu triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” từ năm học 2018-2019 và duy trì đến nay, liên đội Trường THCS Trực Định, xã Trực Phương (Trực Ninh) cũng đã kích thích sự khéo léo của đội viên với hoạt động trồng cây trong chai nhựa, ly nhựa. Từ những chai nhựa bỏ đi, các em cắt và tạo hình chậu cây, trang trí bằng những hình vẽ yêu thích rồi trồng cây xanh. Em nào cũng cẩn thận, chăm chút cho sản phẩm của riêng mình. Các chậu cây sau khi hoàn thành sẽ được sắp xếp trên hành lang của mỗi lớp hoặc treo lên cây xanh trong khuôn viên của trường. Hoạt động này vừa giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm điểm tô cho không gian trường học thêm xanh - sạch - đẹp. “Em rất vui vì thấy những cây xanh lớn lên mỗi ngày. Hoạt động này giúp chúng em thoải mái tinh thần để bước vào tiết học mới” - em Phạm Thị Hồng, học sinh lớp 9 cho biết. Để tránh nhàm chán, hoạt động trải nghiệm thường xuyên thay đổi, có thể chơi trò chơi dân gian, nhảy dân vũ hay đọc sách... Khi đổi mới giờ ra chơi, các em học sinh đều cảm thấy rất thích thú. Đặc biệt, hoạt động trồng cây giúp các em thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi và biết phân loại rác thải nhựa.

Có thể khẳng định “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” được triển khai trong các trường học đang có sức lan tỏa trong các hoạt động của tuổi trẻ học đường và phát huy hiệu quả ngoài mong đợi. Theo đó, tùy tình hình thực tế, mỗi chi đoàn, liên đội đều tổ chức các hoạt động theo cách riêng, đầy linh hoạt, sáng tạo của tập thể mình. Các trò chơi dân gian truyền thống như: nhảy lò cò, nhảy sạp, nhảy dây, ô ăn quan..., tưởng chừng như đã mai một nay lại được các trường tái hiện, được tuổi trẻ học đường hưởng ứng nhiệt tình. Các em học sinh cảm thấy rất vui khi được tham gia các trò chơi dân gian tập thể truyền thống, cùng các bạn có cùng sở thích tham gia các câu lạc bộ... Bên cạnh đó, hiệu quả từ giờ ra chơi đã giúp nhiều bạn trẻ trước đây khá nhút nhát nay đã trở nên tự tin hơn khi tham gia các câu lạc bộ, tổ, nhóm trong “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”. Không chỉ vậy, Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn các trường còn phát hiện được những cá nhân ưu tú, có những “tài lẻ” để chăm bồi, đào tạo tham gia các đội tuyển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay, tất cả các Hội đồng Đội các huyện, thành phố đều lựa chọn 1 liên đội tiểu học và liên đội THCS để triển khai thí điểm mô hình. Ngoài các trường làm thí điểm, nhiều liên đội đã chủ động nhân rộng mô hình giúp đội viên có cơ hội vui chơi, trải nghiệm, có cơ hội để rèn luyện kĩ năng sống, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn, qua đó còn giúp cho mối quan hệ thầy - trò cũng như mối quan hệ giữa các em học sinh trong nhà trường được thân thiện gần gũi hơn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh