Điện lực Nghĩa Hưng nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành hệ thống

Nghĩa Hưng là huyện đầu tiên của tỉnh sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ hệ thống điện nông thôn về ngành Điện quản lý để bán lẻ trực tiếp đến hơn 70 nghìn khách hàng ở 24 xã, thị trấn. Sau khi tiếp nhận, thông qua 8 dự án lớn, Công ty Điện lực Nam Định đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống điện nông thôn trên địa bàn bảo đảm an toàn, tiện ích, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các thành phần kinh tế - xã hội. Vì vậy, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm; tổn thất điện năng giảm đáng kể, từ hơn 30% khi mới tiếp nhận, đến nay chỉ còn 9,92%. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Điện lực Nghĩa Hưng đã cung ứng ra địa bàn hơn 150 triệu kWh điện thương phẩm, tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ, đạt gần 80% kế hoạch năm với giá bán bình quân 1.783 đồng/kWh, tổng doanh thu tiền điện đạt hơn 300 tỷ đồng.

Kiểm tra, quản lý hệ thống điện qua sơ đồ lưới điện tại Điện lực Nghĩa Hưng.

Nhằm không ngừng phát triển hệ thống điện trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng sử dụng, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện Điện lực Nghĩa Hưng đang tiếp nhận các nguồn vốn để tiếp tục nâng cấp hệ thống điện ở các xã, thị trấn ven biển như: Nghĩa Hải, Nam Điền, thị trấn Rạng Đông; nơi có nhiều làng nghề gồm: Nghĩa Sơn, Nghĩa Châu, Nghĩa Lợi. Đơn vị đang phối hợp lập kế hoạch đầu tư, xây dựng trạm biến áp và hệ thống truyền tải điện lớn phục vụ nhu cầu phát triển của Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông với quy mô giai đoạn I gần 600ha. Năm 2020, Điện lực Nghĩa Hưng đã được đầu tư, xây dựng thêm 3 trạm biến áp chống quá tải; thi công xong dự án cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV, lộ 473 trạm 110kV đem lại hiệu quả cao trong việc giảm tổn thất lưới điện trung, hạ thế, giảm số lượng khách hàng phải sử dụng nguồn điện yếu. Đơn vị đã tiến hành thay thế 81 máy biến dòng; 15.448 công tơ các loại, trong đó chủ yếu là công tơ 1 pha, bảo đảm độ đo đếm chính xác, công bằng giữa bên bán và đối tượng mua điện; hoàn thành thí nghiệm định kỳ với 69 máy biến áp, 4 tuyến cáp, 8 Recoloser, 376 vị trí tiếp địa. Trước xu thế dùng điện tăng cao ở các làng nghề, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung từ đầu năm đến nay Điện lực Nghĩa Hưng đã xử lý 24 trạm biến áp với 1.524 khách hàng có điện áp thấp dưới 200 vôn, dịch chuyển 18 tụ tù hạ thế, luân chuyển 70 máy biến áp công suất lớn, duy tu hàng trăm thiết bị điện, tiến hành cân đảo pha 330 lượt và hỗ trợ 66 khách hàng có máy biến áp chuyên dùng duy tu, bảo dưỡng định kỳ thiết bị, bảo đảm an toàn khi vận hành. Đơn vị đã đẩy mạnh áp dụng quy trình quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm an toàn cho công nhân vận hành cũng như thiết bị điện.

Từ đầu năm đến nay bằng nhiều hình thức như thông qua đăng ký thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên Trang thông tin điện tử của ngành Điện, nhận cuộc gọi điện thoại; hoặc tổ chức, cá nhân đến đăng ký trực tiếp ở các cơ sở quản lý, kinh doanh điện, Điện lực Nghĩa Hưng đã phát triển mới 635 khách hàng; cài đặt Zalo để thông báo tin nhắn cho 7.204 khách hàng. Hàng quý, Điện lực Nghĩa Hưng phối hợp với các nhà mạng tiến hành chỉnh trang lưới điện, bó gọn các tuyến cáp viễn thông, thu hồi, bóc gỡ biển quảng cáo trên cột điện. Cùng với việc chỉnh trang, vẽ sơ đồ lưới điện, chuẩn hóa thông tin khách hàng, trong 10 tháng năm 2020, đơn vị đã thực hiện 4.623 công việc trên lưới liên quan đến nhu cầu sử dụng điện. Đơn vị cũng đã rà soát, thống kê, lập biên bản với các khách hàng có dây sau công tơ không đảm bảo an toàn; các khoảng đường dây đi qua, đi trên mái tôn nhà dân trong mùa mưa bão để hỗ trợ kê lót, đảm bảo an toàn. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh huyện và cơ sở, giúp tổ chức, cá nhân nâng cao hiểu biết pháp luật về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp, phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn tiết kiệm, nhất là trong dịp nắng nóng, mùa mưa bão...

Từ nay đến cuối năm, Điện lực Nghĩa Hưng tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch do Công ty Điện lực Nam Định giao. Mở rộng hình thức kiểm tra các phiên ghi công tơ, tăng cường phúc tra công tác ghi chỉ số công tơ tại các đội sản xuất, phấn đấu không để xảy ra sai sót nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng dùng điện. Tăng cường thực hiện cân đảo pha, san tải, xử lý tiếp xúc, luân chuyển tụ bù, luân chuyển dây dẫn ở những khu vực dân cư có điện áp thấp. Triển khai các công việc chuẩn hóa thông tin khách hàng, theo tiêu chí “5S” của ngành Điện đề ra. Điện lực Nghĩa Hưng cũng đề nghị Công ty Điện lực Nam Định, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quan tâm đầu tư, nâng cấp 23 trạm biến áp với trên 500 khách hàng sử dụng thường xuyên có điện áp thấp, tổn thất cao, bán kính cấp điện dài. Hiện nay, một số nhánh đường dây trung thế 22kV có sứ gốm vận hành lâu ngày, chất lượng kém dễ gây sự cố cần sớm được thay thế. Một số máy biến áp trên địa bàn đang đầy tải nằm ở khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn đông dân cư, dự kiến đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ quá tải, cần được thay thế để bảo đảm an toàn cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của tập thể, cá nhân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu