Hướng tới phát triển ngành chăn nuôi có điều kiện

Hướng tới phát triển ngành chăn nuôi có điều kiện

Sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh được khống chế, các hộ dân, trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lợn đã từng bước thực hiện tái đàn theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Nhờ đó đến nay, tổng đàn lợn ước đạt trên 650 nghìn con. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt trên 120 nghìn tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh có 152 trang trại, trong đó có 11 trang trại chăn nuôi lợn được cấp Giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt VietGAP, 34 cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh (ATDB). Các trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô đã góp phần quan trọng tạo ra sản phẩm thịt lợn hàng hóa chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh…

Trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm, xã Hải Lý (Hải Hậu) luôn áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, góp phần bảo đảm an toàn đàn lợn nuôi.

Thực tế cho thấy, DTLCP đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế - xã hội và đời sống, song cũng mang đến “cơ hội” để ngành chức năng, các địa phương quyết liệt cơ cấu lại ngành chăn nuôi, chú trọng phát triển chăn nuôi có điều kiện để hướng đến một nền chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH), phát triển bền vững, kiểm soát tốt môi trường chăn nuôi. Để đạt được điều đó, thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 7-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020-2025”; Công văn số 5319/BNN-TY ngày 11-8-2020 của Bộ NN và PTNT về tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu chung của kế hoạch là chủ động giám sát phát hiện, cảnh báo sớm bệnh DTLCP; triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Áp dụng các biện pháp chăn nuôi ATSH, an toàn dịch bệnh (ATDB) để phát triển chăn nuôi lợn bền vững nhằm giảm tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của tình trạng giá thịt lợn bấp bênh đến chỉ số giá tiêu dùng, hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Một số mục tiêu cụ thể có trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong năm 2020 và 2021; trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong năm 2022 và 2023; trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong năm 2024 và 2025. Xây dựng thành công ít nhất 20 cơ sở chăn nuôi lợn và 2 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn đối với bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn ATSH. Nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm vi-rút gây bệnh DTLCP để có giải pháp phòng, chống dịch phù hợp và hiệu quả với đặc điểm chăn nuôi lợn của tỉnh… Đồng chí Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Hướng tới mục tiêu này, thời gian qua nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi ATSH kết hợp với sử dụng các chế phẩm sinh học đã mang lại hiệu quả rõ nét trong việc bảo vệ an toàn cho đàn lợn nuôi và tạo ra sản phẩm thịt có chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, tổ chức FAO, Cục Chăn nuôi (Bộ NN và PTNT) đã hỗ trợ tỉnh ta xây dựng 4 mô hình chăn nuôi lợn ATSH tại huyện Vụ Bản; Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Thú y hỗ trợ tỉnh xây dựng 6 mô hình chăn nuôi ATDB tại huyện Hải Hậu; Sở NN và PTNT triển khai xây dựng 4 mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi lợn. Bước đầu, những mô hình này đã mang lại những kết quả tích cực trong phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát môi trường chăn nuôi, mở ra hướng đi mới cho người chăn nuôi. Cùng với việc tập trung xây dựng các mô hình điểm và tổ chức nhân rộng, ngành Nông nghiệp cũng tích cực phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện kê khai, cập nhật, khai báo hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương; đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi. Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi ATSH, quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP tại cơ sở chăn nuôi nông hộ, trang trại quy mô nhỏ và vừa theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT; cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-14:2010 của Bộ NN và PTNT. Sử dụng thức ăn dùng cho chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn theo quy định; hạn chế tối đa việc tận dụng thức ăn thừa, tái chế cho lợn ăn... Các địa phương chỉ cho tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn bảo đảm các biện pháp ATSH, ATDB. Đối với địa phương có phát sinh bệnh DTLCP nhưng chưa đến mức để công bố dịch thì chỉ nuôi tái đàn khi cơ sở chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP cuối cùng trên địa bàn đã qua 21 ngày mà không phát sinh ca bệnh mới; các cơ sở phải đảm bảo các biện pháp nuôi lợn ATSH, ATDB. Đối với địa phương chưa công bố hết bệnh DTLCP chỉ cho nuôi tái đàn tại các trang trại không bị bệnh DTLCP và đã được chứng nhận ATDB hoặc ATSH hoặc được cấp chứng nhận VietGAHP. Được chính quyền và thú y địa phương kiểm tra, xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu ATSH để tái đàn, tăng đàn. Trước khi tái đàn, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi lợn phải kê khai với chính quyền cơ sở về việc thực hiện nuôi tái đàn, tăng đàn theo quy định của Luật Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30-11-2019 của Bộ NN và PTNT. Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, định kỳ 3-6 tháng lấy mẫu môi trường, nước, chất thải... xét nghiệm vi-rút DTLCP. Đối với cơ sở chăn nuôi có bệnh đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn cần thực hiện nuôi chỉ báo với số lượng khoảng 10-20% công suất nuôi của cơ sở, tối đa không nuôi quá 50 con; hàng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số lợn nuôi chỉ báo trong thời gian ít nhất 21 ngày. Trường hợp lợn nuôi chỉ báo nghi bị bệnh hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP, chủ cơ sở chăn nuôi phải báo ngay cho chính quyền hoặc thú y địa phương và áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Sau thời gian nuôi chỉ báo, nếu lợn không có biểu hiện bệnh hoặc mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh DTLCP thì thực hiện nuôi tái đàn từng bước thận trọng và có thể nuôi đạt 100% quy mô chăn nuôi của cơ sở. Đối với cơ sở chăn nuôi không bị dịch và đang còn lợn hoặc cơ sở chăn nuôi bị dịch nhưng chỉ tiêu hủy một phần đã đảm bảo các điều kiện ATDB, khi nhập lợn từ nơi khác về phải nuôi cách ly ít nhất 14 ngày, sau thời gian nuôi cách ly nếu đàn lợn nhập về hoàn toàn khỏe mạnh hoặc lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP mới cho nhập đàn.

Việc thực hiện nghiêm ngặt các điều kiện trong chăn nuôi chính là cơ sở để ngành chăn nuôi lợn phát triển an toàn, bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Đại