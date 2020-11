Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, trong đó 2 trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải gồm: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định 18-01S, Quốc lộ 10, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) và Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định 18-02S; 2 trung tâm mới thành lập theo hình thức xã hội hóa là: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông 18-02D của Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Điện thông ETTC và Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông 18-03D của Công ty Cổ phần Đạt Thành, xã Hải Thanh (Hải Hậu).

Kiểm định chất lượng xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định 18-01S.

Với chức năng, nhiệm vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đường bộ, những năm qua, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định 18-01S đã không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đảm bảo chất lượng đăng kiểm phương tiện, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đồng chí Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Trung tâm cho biết: Với diện tích trên 9.000m2, Trung tâm được đầu tư hệ thống sân bãi, nhà kiểm định, khu văn phòng... đồng bộ, hiện đại. Hiện tại, nhà kiểm định của Trung tâm được trang bị 2 dây chuyền kiểm định của các hãng Dambra và Maha (Đức) trị giá gần 4 tỷ đồng/dây chuyền. Công suất tối đa mỗi dây chuyền kiểm định được khoảng 80 xe/ngày. Trung tâm hiện có 15 đăng kiểm viên, trong đó có 6 đăng kiểm viên bậc cao, 11 nhân viên nghiệp vụ được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng chỉ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Trung tâm đã không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống các thiết bị phục vụ công tác đăng kiểm như: lắp đặt thiết bị kiểm tra phanh, kiểm tra độ trượt ngang, hệ thống gương cầu, camera giám sát... với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng. Các thiết bị mới đầu tư này đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng công tác kiểm định của Trung tâm theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả. Trước đây, khi thực hiện bước kiểm tra độ trượt ngang kiểm định viên phải tự lưu các thông số trên điều khiển, do đó có thể xảy ra sai lệch, không chính xác ảnh hưởng đến kết quả chung. Hiện tại, với thiết bị kiểm tra độ trượt ngang mới được lắp đặt, các thông số đều được lưu tự động, hiển thị công khai trên màn hình với độ chính xác tuyệt đối. Cũng như vậy, thiết bị đo độ ồn mới của Trung tâm cũng được nối mạng, các thông số được hiển thị công khai trên màn hình để đảm bảo tính trung thực, khách quan. Bên cạnh đó, để rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi nhất cho các chủ phương tiện thực hiện công tác đăng kiểm xe, từ cuối năm 2016, Trung tâm đã đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký kiểm định trước tại địa chỉ dangkiemnamdinh.com.vn. Khi phương tiện đến thời hạn phải kiểm định, chủ phương tiện chỉ cần truy cập địa chỉ, phần mềm sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục, cho phép đặt lịch (cụ thể đến từng ngày, giờ) thực hiện kiểm định tại Trung tâm. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ của nhân dân các huyện phía nam tỉnh, tháng 6-2019, Trung tâm đã đầu tư xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02S tại thị trấn Cổ Lễ. Chi nhánh có nhà kiểm định kích thước thông xe rộng rãi, văn phòng diện tích trên 100m2, sân bãi đỗ xe có diện tích gần 1.200m2, lắp đặt các thiết bị kiểm định hiện đại theo tiêu chuẩn dây chuyền kiểm định loại II, được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm chuẩn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới số 1802S/ĐKVN-3 ngày 24-5-2019. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định được Sở Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, trở thành địa chỉ tin cậy cho các chủ phương tiện trong tỉnh và cả các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình. Tính đến ngày 15-10-2020, Trung tâm đã thực hiện kiểm định được 18.097 lượt phương tiện; trong đó số phương tiện đạt tiêu chuẩn lần I là 16.207 phương tiện, 1.890 lượt phương tiện phải khắc phục, sửa chữa, đăng kiểm lại lần II.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các Trung tâm triển khai thực hiện nghiêm các quy định theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8-10-2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện, người lái chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở tham mưu, rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quyết định có liên quan đến công tác đăng kiểm không còn phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP. Yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định; duy trì điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và dây chuyền kiểm định; thu giá dịch vụ, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới; niêm yết công khai tại phòng chờ, xưởng kiểm định các nội dung về quy trình, nội dung kiểm định; biểu mức thu giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nội dung các thông báo khác theo quy định; thực hiện việc truyền số liệu, báo cáo theo quy định; xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động dịch vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện không an toàn kỹ thuật lưu hành gây ra./.

