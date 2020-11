Vụ cá Nam thắng lợi trong điều kiện thời tiết phức tạp

Vụ cá Nam năm 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất thủy sản của người dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, nên vụ cá Nam năm nay ngư dân trong tỉnh tiếp tục giành thắng lợi.

Ngư dân xã Hải Triều trở về cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Để chuẩn bị cho vụ cá Nam, Sở NN và PTNT thường xuyên phối hợp với các ngành, địa phương tìm kiếm ngư trường khai thác đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý chặt hoạt động đóng mới tàu cá; thường xuyên tổ chức rà soát các tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác; nắm chắc thông tin về hoạt động của các tàu cá; tăng cường kiểm soát và quản lý tàu thuyền trên biển, ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng chất nổ, xung điện khai thác hải sản và trộm cắp lưới trên biển. Các ngành chức năng tuyệt đối không cho tàu cá ra biển nếu thiếu những thủ tục về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thuỷ sản hoặc các trang, thiết bị đảm bảo an toàn trên biển, thiếu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) đối với các tàu cá phải lắp GSHT theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị GSHT cho các tàu cá có chiều dài trên 24m, đồng thời tích cực vận động chủ tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m lắp đặt thiết bị GSHT theo đúng quy định. Duy trì ổn định sản lượng khai thác ven bờ và giảm dần tàu cá có chiều dài nhỏ hơn 12m khai thác gần bờ, quản lý tốt các cơ sở đóng mới tàu cá và xử lý nghiêm những cơ sở tự ý đóng mới tàu cá thuộc diện cấm phát triển; khuyến khích ngư dân nâng cấp, cải hoán tàu cá để vươn ra khai thác tại các ngư trường xa bờ. Tham gia vụ cá Nam năm nay, toàn tỉnh có 2.135 tàu thuyền khai thác thủy sản. Do vụ cá Nam năm nay bị ảnh hưởng thời tiết xấu nên Sở NN và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng động viên, hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân khắc phục thiệt hại. Do đó vụ cá Nam năm 2020, sản lượng ước đạt 26.230 tấn, bằng 114,2% so với cùng kỳ vụ cá Nam 2019. Hầu hết người lao động, chủ tàu trong tỉnh đã nhận thức và cơ bản nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về khai thác thủy sản; không có tàu cá nào vi phạm. Anh Trần Văn Tuyến, ngư dân xã Hải Triều (Hải Hậu) cho biết: Vụ cá Nam năm nay, dù bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng ngư dân chúng tôi vẫn cố gắng hết mình. Các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn để khai thác hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vụ cá Nam năm nay việc khai thác thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn như sản lượng tăng nhưng sản phẩm thủy sản khai thác có giá trị thấp vì cá tạp, giáp xác nhỏ còn chiếm khối lượng lớn. Vẫn còn một số ngư dân chưa cấp giấy phép, chưa lắp đặt thiết bị GSHT theo quy định. Lực lượng tham gia quản lý nghề cá còn mỏng, đặc biệt là lực lượng tham gia kiểm tra, kiểm soát trực tiếp tại các bến cá thiếu nhiều, chưa có hệ thống cán bộ chuyên trách. Hệ thống cảng cá, khu neo đậu vẫn còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu. Để khắc phục những khó khăn chuẩn bị cho vụ cá Bắc năm 2020-2021 sắp diễn ra, Sở NN và PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản lý khai thác thủy sản, theo Luật Thủy sản 2017 và các thông tư mới được ban hành. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương và các đồn, trạm Biên phòng tích cực bám sát địa bàn, tiến hành rà soát, thống kê phân loại tàu cá và hướng dẫn, tạo điều kiện cho ngư dân làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, phấn đấu thực hiện gia hạn đăng kiểm và cấp phép khai thác thủy sản cho trên 90% tổng số tàu cá thuộc diện quản lý. Các ngành, các địa phương tập trung tuyên truyền vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi của ngư dân. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác, các mô hình cải tiến ngư cụ, máy móc nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung khai thác những đối tượng có giá trị kinh tế cao và có lợi thế. Các ngành chức năng tăng cường công tác dự báo ngư trường, thông tin kịp thời đến ngư dân dự báo ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt, phấn đấu vụ cá Bắc năm 2020-2021sản lượng khai thác đạt khoảng 25.576 tấn, bằng vụ cá Bắc năm 2019-2020./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa