Quan tâm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong lực lượng Cảnh sát cơ động

Là đơn vị trực tiếp chiến đấu, công việc phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều đối tượng nên với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), kỷ luật thép là yếu tố quan trọng hàng đầu trong xây dựng lực lượng, trong đó làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên cũng góp phần tạo nền móng, sức mạnh xây dựng Đảng ở đơn vị.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Xuân Thu

Phòng Cảnh sát cơ động hiện có trên 160 cán bộ, chiến sĩ công tác tại 5 đội nghiệp vụ, trong đó tỉ lệ đảng viên chiếm 60%, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động là một trong những Đảng bộ lớn thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định. Đây vừa là thuận lợi, cũng là thách thức đối với công tác xây dựng Đảng ở đơn vị này.

Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động cho biết: Những năm qua, Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, quản lý chặt chẽ trên 5 mặt theo quy định của Bộ Công an, trong đó chú trọng “3 quản”, bao gồm quản lý về tư tưởng, quản lý về công tác và quản lý về quan hệ, sinh hoạt. Không chỉ thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiệp vụ và truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (CAND), đơn vị còn chủ động quán triệt văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý cán bộ để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ biết và tự giác thực hiện. Đồng thời, đơn vị duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, giao ban đơn vị; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình; lắng nghe quan điểm của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời các vướng mắc; quan tâm chú ý đến tâm tư nguyện vọng của số chiến sĩ nghĩa vụ, đảng viên trẻ đến thời gian chuyển chuyên nghiệp hoặc chuẩn bị dự thi vào các trường CAND. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong việc nắm tình hình, quản lý đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào; thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ và động viên nhau cùng phấn đấu, tiến bộ là một trong nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên nói riêng và nâng cao chất lượng công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung. “Với số đảng viên trẻ này, bên cạnh kỷ luật thép, với vai trò cấp uỷ, chỉ huy các đội còn thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp cùng gia đình có biện pháp giáo dục thích hợp để mỗi đồng chí nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân với công việc, với tập thể, tự giác phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thượng tá Nguyễn Thị Mai, Phó Bí thư Đảng bộ, đồng thời là lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng lực lượng của đơn vị chia sẻ.

Cùng với việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ, những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã duy trì nghiêm công tác vũ trang canh gác, đảm bảo an toàn cho mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ các hội nghị, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại Nam Định.

Không chỉ thực hiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan chủ quản, Công an phường, tổ dân phố; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ mục tiêu, đơn vị còn đề xuất rà soát, sửa chữa nâng cấp hệ thống hàng rào, thiết bị chiếu sáng, camera an ninh…, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung hồ sơ điều tra cơ bản về tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các mục tiêu quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của địa phương; xây dựng cơ sở để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ mục tiêu.

Bên cạnh đó, nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều lớp huấn luyện thường xuyên, cử cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện nâng cao dành cho lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã đạt được những kết quả toàn diện như: tham gia phương án diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; cử cán bộ, đảng viên tăng cường các chốt chống dịch, tham gia chiến dịch “100 ngày đêm quyết liệt, thần tốc thực hiện chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu Căn cước công dân gắn chip điện tử”; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn hai chuyến tàu đặc biệt đi qua địa bàn tỉnh, trong đó có chuyến tàu chở Công an tỉnh Tây Ninh áp giải 60 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam... Từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát cơ động đã 2 lần được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, Bộ Công an tặng 13 Bằng khen, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, được Bộ Công an tặng danh hiệu Cảnh sát cơ động toàn lực lượng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh xây dựng mô hình doanh trại, thao trường, bãi tập cho lực lượng Cảnh sát cơ động, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời quản lý tốt cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh./.

