Phát huy vai trò "cánh chim đầu đàn" của các chi bộ khu dân cư

Đảng bộ huyện Trực Ninh hiện có 187 chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố (TDP) với 7.609 đảng viên, các chi bộ đảng ở khu dân cư đóng vai trò quan trọng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân; trong đó cán bộ cấp ủy, nhất là Bí thư chi bộ giữ vai trò nòng cốt. Để đội ngũ này phát huy tốt năng lực, phẩm chất, hiệu quả công tác, các cấp ủy Đảng huyện Trực Ninh luôn quan tâm kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác quần chúng, năng lực dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng… Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy các phong trào của địa phương phát triển.

Nông thôn mới xã Trực Mỹ (Trực Ninh). Ảnh: Viết Dư

“Chọn mặt gửi vàng”

TDP Phú Cường, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) có 203 hộ dân, 800 nhân khẩu với đặc thù người dân đều đi làm xa, xâm canh ở xã Hải Anh (Hải Hậu); đồng bào Công giáo chiếm đa số. Chi bộ TDP quy mô nhỏ, chỉ có 5 đảng viên. Một khó khăn ở Phú Cường là tháng 6-2021, cả hai đồng chí bí thư chi bộ và tổ trưởng TDP đều bị khởi tố hình sự, do vậy chi bộ gặp nhiều khó khăn trong công tác nhân sự, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Để hỗ trợ cơ sở khắc phục khó khăn, sớm ổn định tình hình, Đảng ủy thị trấn Cát Thành đã phân công một đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn trực tiếp lãnh đạo Chi bộ Phú Cường; chỉ đạo UBND thị trấn lựa chọn bổ nhiệm tổ trưởng TDP mới. Tổ trưởng mới được chọn Đỗ Văn Khang là đảng viên của chi bộ song còn trẻ (sinh năm 1992) nên gặp nhiều khó khăn khi mới nhận nhiệm vụ do hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân… Được sự động viên, tin tưởng, hỗ trợ của cấp ủy, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trách nhiệm gương mẫu, ham học hỏi của đảng viên, anh Khang đã nhanh chóng nắm bắt nhập cuộc công việc. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy thị trấn, không nề hà vất vả, anh đã nhanh chóng đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân, học hỏi người có kinh nghiệm, cao tuổi, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho người dân trên địa bàn. Sự tâm huyết, nhiệt tình tuổi trẻ và phương pháp làm việc khoa học, hợp lý, vì cộng đồng của người cán bộ trẻ đã có sức thuyết phục, được bà con hết lòng ủng hộ. Nhờ đó, an ninh trật tự được duy trì ổn định, nhân dân đồng tình với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chấp hành nhiệm vụ của địa phương. Mới đây, nhân dân TDP Phú Cường đã đồng thuận với chủ trương, phương án của chi bộ, TDP huy động xã hội hóa kinh phí làm mới tuyến đường trục chính của khu dân cư dài 700m, rộng 6-7,5m; toàn bộ kinh phí xây dựng gần 1,5 tỷ đồng đều do nhân dân đóng góp. Tuyến đường hoàn thành góp phần phục vụ tốt sản xuất và đời sống của người dân tại địa bàn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo nghị quyết đảng bộ thị trấn đề ra. Tại đại hội chi bộ TDP Phú Cường nhiệm kỳ 2022-2025 tổ chức tháng 5 vừa qua, đồng chí Khang đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ.

Chi bộ Phú Hòa, xã Trực Đạo được sáp nhập bởi chi bộ số 18 và 19 nên số lượng đảng viên khá đông với 45 đồng chí. Cấp ủy mới được chọn bầu gồm 5 đồng chí đều bảo đảm các yêu cầu về tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, có uy tín, năng lực, sức khỏe tiếp tục đảm nhiệm công việc, đặc biệt là đạt được sự đoàn kết nhất trí. Ngay sau khi được kiện toàn, nữ bí thư Cao Thị Nguyệt cùng Ban chi ủy và chi bộ Phú Hòa đã tạo được bước đột phá qua việc lãnh đạo nhân dân trong xóm thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Vụ mùa 2022, hầu hết diện tích gieo cấy của xóm Phú Hòa được tập trung để xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 20 mẫu, áp dụng biện pháp gieo mạ khay, cấy máy. Kết quả đó đã thể hiện năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, được nhân dân trong xóm tin tưởng, hưởng ứng.

Ngoài ra, còn có thể kể đến những “cánh chim đầu đàn” khác cũng được tổ chức và quần chúng nhân dân các địa phương trong huyện ghi nhận, đánh giá tốt như các đồng chí: Trần Văn Trọng, Bí thư chi bộ 5, Đảng bộ xã Trực Thuận; Trần Đăng Ninh, Bí thư chi bộ thôn Thái Lãng, xã Trực Nội;…

Ban chi ủy chi bộ Phú An, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp sức cho chi bộ cơ sở

Cũng như các chi bộ Phú Cường và Phú Hòa, thời gian qua các cấp ủy Đảng huyện Trực Ninh đã quyết liệt quan tâm khắc phục những hạn chế trước đây của đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ dân cư như: độ tuổi trung bình cao; ít cán bộ nữ; chưa qua đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; ít phân công nhiệm vụ, công tác cho đảng viên... Đồng chí Bùi Đức Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh cho biết: "Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, bí thư các chi bộ thôn, xóm, TDP là nhiệm vụ cấp thiết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về xây dựng các cấp ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Trực Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cơ sở theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chỉ đạo của Tỉnh ủy và phù hợp với thực tế địa bàn dân cư".

Hàng năm, Huyện uỷ đều chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát tổng thể, nắm thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cấp uỷ viên; kiện toàn, bổ sung những nơi còn thiếu; kiểm tra việc thực hiện chức trách, quy chế, quy định, nền nếp, chế độ sinh hoạt; phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp uỷ, khả năng điều hành của bí thư. Đến đầu tháng 6 năm 2022, Đảng bộ Trực Ninh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiệm kỳ này các chi bộ khu dân cư có sự thay đổi về quy mô lớn hơn, địa bàn rộng sau khi sáp nhập thôn, xóm, TDP đòi hỏi năng lực lãnh đạo của cán bộ cấp ủy phải nâng lên. Do vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, công tác nhân sự được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Ngay từ khi triển khai sáp nhập thôn xóm, TDP, Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động lựa chọn, giới thiệu các đồng chí trong cấp ủy cũ thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín để xây dựng phương án nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 7-4-2022 hướng dẫn các đảng bộ cơ sở công tác tổ chức đại hội, chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ gắn với nhân sự trưởng thôn, xóm, TDP theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng quy định về độ tuổi của người lần đầu tham gia cấp ủy; lần đầu tham gia chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ; người tái cử; chú trọng phát hiện những đảng viên trẻ, có năng lực, trách nhiệm, uy tín trong chi bộ, địa phương để giới thiệu ứng cử vào chi ủy để đảm bảo sự kế thừa. Mặt khác, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Với việc thực hiện các giải pháp thiết thực, chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Cụ thể, đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, xóm, TDP toàn huyện hiện có 712 đồng chí. Trong đó, về học vấn THCS chiếm 48%; THPT chiếm 52%. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: sơ cấp 182 đồng chí, chiếm 25,5%; trung cấp 171 đồng chí, chiếm 24%; cao đẳng 22 đồng chí, chiếm 3% và đại học 39 đồng chí, chiếm 5,5%. Về lý luận chính trị, sơ cấp 547 đồng chí, chiếm 76,8%; trung cấp 165 đồng chí, chiếm 23,2%.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, Bí thư chi bộ dân cư, Huyện ủy Trực Ninh tập trung bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cơ sở cho đội ngũ cấp ủy viên. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp; nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; phong cách lãnh đạo tập thể, dân chủ, sâu sát cơ sở... Cung cấp đầy đủ văn bản, tài liệu công tác Đảng của cấp trên, Báo Nam Định, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong sinh hoạt Đảng. Cùng với đó, Đảng uỷ các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ khu dân cư trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thực tiễn hoạt động kịp thời phát hiện và tuyên truyền, phổ biến những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ giỏi để vừa động viên khích lệ nhân tố điển hình, vừa nhanh chóng lan tỏa kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ.

Chăm lo đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ khu dân cư là giải pháp hiệu quả của Đảng bộ huyện Trực Ninh để xây dựng từng địa bàn vững mạnh. Mỗi cấp ủy, bí thư chi bộ khu dân cư mạnh giống như những “chiếc rễ” khỏe góp phần giúp tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu lãnh đạo đưa huyện Trực Ninh về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 và sớm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ XXV đã đề ra./.

Bùi Thị Kim Liên

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trực Ninh