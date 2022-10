Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

"Dân vận khéo" ở vùng giáo Xuân Ninh

Làng Xuân Dục, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) có 3 xóm tổng số hơn 4.000 nhân khẩu là đồng bào Công giáo, có 3 chi bộ: 14, 15, 16 với 26 đảng viên. Nghề nghiệp chính của người dân nơi đây là trồng lúa, trồng hoa cây cảnh và dệt chiếu cói truyền thống. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Xuân Ninh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận trong đồng bào có đạo nhằm thu hút, tập hợp các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Nhờ sự chung tay góp sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân kiến thiết xây dựng quê hương, diện mạo Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) ngày càng đổi mới.

Đảng ủy xã Xuân Ninh xác định công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy xã đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng “Giáo xứ, giáo họ không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự và các nội dung của mô hình “Giáo xứ, giáo họ 3 không (không có ma tuý, không có tội phạm và không tệ nạn xã hội). Hàng năm, BCH Đảng bộ xã Xuân Ninh ra nghị quyết chuyên đề về công tác tôn giáo; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản của Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tới cán bộ, đảng viên, chức sắc và đồng bào có đạo trên địa bàn xã. Đảng ủy xã tổ chức gặp mặt đảng viên, cán bộ cốt cán vùng giáo; thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo nhân dịp Noel và các ngày lễ trọng, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân, phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, kịp thời đề ra những giải pháp thiết thực thực hiện công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng lòng, ủng hộ của Ban hành giáo xứ, Giáo xứ Xuân Dục trong việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 10 camera an ninh đặt tại trục đường chính của làng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, MTTQ, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong các xóm phối hợp chặt chẽ với Linh mục Chánh xứ, Ban hành giáo và các giáo họ tuyên truyền, vận động các gia đình và thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự và các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giúp các gia đình và thanh niên trong độ tuổi hiểu và hăng hái thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả, trong đợt giao quân đầu xuân năm 2022, xã Xuân Ninh có 25 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 8 thanh niên là đồng bào Công giáo.

Trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, cấp ủy chi bộ các xóm phối hợp Ban hành giáo xứ, các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động bà con giáo dân cùng chung tay, góp sức xây dựng thôn xóm ngày càng phát triển. Đồng chí Đinh Văn Khuyến, Bí thư chi bộ 15 Xuân Dục, xã Xuân Ninh cho biết: “Cán bộ, đảng viên trong xóm luôn phối hợp chặt chẽ với Ban hành giáo xứ và Linh mục để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Từ đó tạo niềm tin và đồng thuận của giáo dân trong phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh ở địa phương”. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, đến nay các xóm trong làng đều có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp. Đường làng ngõ xóm được nâng cấp, cải tạo, có hệ thống điện thắp sáng ban đêm đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các xóm đã phát huy được nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi như xây dựng nhà văn hóa các xóm; vận động người dân làm các khu thể thao, lắp đặt các thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời, mở rộng đường giao thông liên thôn, hệ thống tiêu thoát nước trong các khu dân cư... Được sự ủng hộ của những người con quê hương, của Linh mục và các chức sắc, chức việc, sự đồng thuận của bà con giáo dân, vừa qua, các xóm làng Xuân Dục đã nâng cấp hai cây cầu và xây kè bờ sông ở khu vực trung tâm của làng, xây dựng các tuyến đường hoa, làm hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp với tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cùng với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, bà con giáo dân làng Xuân Dục luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhân dân địa phương xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đến nay đời sống của người dân xứ đạo Xuân Dục ngày một khởi sắc.

Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân Ninh cho biết: Để làm tốt hơn nữa công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Xuân Ninh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Chú trọng xây dựng cơ sở chính trị, lực lượng cốt cán, phát triển đảng viên là người có đạo trong quần chúng tôn giáo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng có đồng bào Công giáo. Tuyên truyền, vận động nhân dân và bà con giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Nguyệt

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

huyện Xuân Trường