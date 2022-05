Nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Thời gian qua, Công an tỉnh quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề công tác trọng tâm, đột phá hàng năm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, qua đó xây dựng lực lượng Công an Nam Định ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an thành phố Nam Định ra quân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định vai trò quan trọng của bồi dưỡng nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu Công an nhân dân làm theo gương Bác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng tiêu chí “10 có, 10 không”; ban hành 5 tiêu chí gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và quy định những điều đảng viên không được làm; khen thưởng đối với những gương “tập thể tốt”, “người tốt, việc tốt” và tổ chức lễ trao bằng chứng nhận “tập thể tốt”, “người tốt, việc tốt”; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực công tác... Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã biên tập, in ấn 500 bích chương; nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” căng treo tại nơi làm việc, hội trường của các đơn vị, coi đó là tiêu chí để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phòng ngừa sai phạm. Sau khi được khánh thành năm 2020, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an tỉnh trở thành nơi sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an Nam Định; địa điểm tổ chức Lễ Báo công dâng Bác Hồ kính yêu cùng những phần thưởng, thành tích cao quý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, biểu dương đối với tập thể, cá nhân trong lực lượng. Trên lĩnh vực an ninh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chọn Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ để xây dựng điển hình để nhân ra diện rộng. Với phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong, củng cố bên ngoài”, các phòng đã nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống phản động, quản lý người nước ngoài, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tham gia phòng, chống dịch COVD-19 trên địa bàn... Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự với phương châm “Chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công” và khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, mưu trí, kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan, sai người vô tội”. Các lực lượng đã liên tục mở các cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 6.725 vụ việc liên quan đến ma túy; phá 175 chuyên án về ma túy; tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, kinh tế, môi trường... Trên lĩnh vực quản lý hành chính, lực lượng Công an đã nêu cao khẩu hiệu “Tiếp dân như tiếp khách quý”; đẩy mạnh cải cách hành chính; nêu cao văn hóa ứng xử vì nhân dân phục vụ với cơ chế “một cửa”; đẩy mạnh quản lý, giáo dục đối tượng, nắm hộ, nắm địa bàn, nắm người và giải quyết tốt tình hình ANTT tại cơ sở. Ở các bộ phận, lĩnh vực tiếp dân như cấp phát căn cước công dân, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, Công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 500 hội nghị, diễn đàn, toạ đàm “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút gần 30 nghìn lượt người tham gia, góp ý về đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an... Trên lĩnh vực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã ban hành hướng dẫn và biểu mẫu đăng ký thi đua về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; duy trì 37 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, điển hình như “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”, “An toàn trường học”, “Camera an ninh”... Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện phương châm “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “Hết việc chứ không hết giờ”, “Nói những vấn đề cụ thể, làm những việc cụ thể và có kết quả cụ thể”, “Kỷ luật là sức mạnh của lực lượng vũ trang”.

Đặc biệt, thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đến nay Công an tỉnh đã điều động, bố trí 1.302 Công an chính quy đảm nhiệm tại 204/204 xã, thị trấn góp phần tích cực công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Công an tỉnh đã có trên 2.000 tấm gương “Người tốt, việc tốt”; 1 đồng chí được công nhận liệt sĩ; 14 đồng chí được công nhận thương binh trong khi thi hành công vụ và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương gửi thư cảm ơn vì những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tiêu biểu là Trung tá Hoàng Bá Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đã có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự; Đại úy Lại Thế Tình, Trưởng Công an xã Hải Quang (Hải Hậu) xung phong về cơ sở công tác đã phát huy sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, ghi nhận; Trung tá Đinh Thị Năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... kiên cường, lập nhiều thành tích trên mặt trận đấu tranh tội phạm ma túy. Bên cạnh những tấm gương tiêu biểu của các cá nhân còn nổi lên điểm sáng cảm động về y đức của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, vất vả thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm COVID-19 không chỉ cho cán bộ, chiến sĩ mà còn đối với người dân đi đến và trở về từ các địa phương có dịch; khám, theo dõi cho hàng nghìn lượt người dân tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh...

Với những thành tích tiêu biểu, Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên được cấp trên công nhận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015, Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; hai năm (2017, 2019) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; ba năm (2016, 2018, 2020) được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua; ba năm (2017, 2018, 2020) được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với thành tích công tác, chiến đấu./.

