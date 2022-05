Đảng bộ xã Yên Khang học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Yên Khang (Ý Yên) đã đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và là “kim chỉ nam” trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sản xuất mô tơ điện tại Công ty TNHH Điện cơ Tấn Phát, xã Yên Khang.

Đảng bộ xã Yên Khang hiện có trên 300 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ. Đồng chí Mai Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Yên Khang cho biết: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên bằng các cách phù hợp đến cán bộ, đảng viên; các tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Gắn việc học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã. Tại các hội nghị học tập, quán triệt, số cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập nghiêm túc, tự giác với tỷ lệ trên 80%. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên về tình hình trong Đảng, thấy rõ tính cấp bách, sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống truyền thanh; lồng ghép, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Xây dựng các chương trình tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Chú trọng phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh thành tích; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Trong gần 6 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn, xóm kiểu mẫu. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều hơn các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần “tự giác học trước”, “làm theo trước”, “chuẩn mực trước” trong xây dựng NTM. Điển hình là các đảng viên Hoàng Văn Ngò và Cao Thế Hưng, thôn Trung Hưng tiên phong hiến lần lượt 134m2 và 100m2 đất thổ cư; Hoàng Văn Tách, thôn Đông Anh góp 206m2 đất nông nghiệp… đã nêu gương cho 512 hộ hiến, góp gần 14 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi như: cải tạo, nâng cấp tuyến đường 57B, các tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nội đồng; nâng cấp kênh tưới, tiêu cấp III và xây 12 nhà văn hóa thôn diện tích trên 2.500m2 có đầy đủ các công trình phụ trợ và thiết chế văn hóa… Hai đồng chí Nguyễn Văn Sửu, nguyên Bí thư chi bộ thôn Am Bình và Hoàng Văn Tăng, Bí thư chi bộ thôn Đông Anh là tấm gương tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn, xóm NTM kiểu mẫu. Với phong cách “miệng nói, tay làm”, luôn động viên, sát cánh cùng nhân dân đồng tình, tích cực ủng hộ chương trình đã giúp 2 thôn Am Bình và Đông Anh sớm được UBND huyện Ý Yên công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2019.

Một góc nông thôn mới “Xanh – sạch – đẹp” xã Yên Khang.

Cùng với biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, xã Yên Khang đã chủ động xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ đã trồng được gần 7km đường hoa 2 bên đường làm đẹp cảnh quan nông thôn. Ngoài ra Hội còn thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Nổi bật là chị Đào Thị Cúc, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Uy Nam mở xưởng may và liên kết với một số doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ bình quân mỗi tháng trên 6.000 sản phẩm, tạo việc làm cho trên 30 lao động là hội viên phụ nữ địa phương với mức thu nhập 6-12 triệu đồng/người/tháng tùy theo vị trí việc làm. Hội Cựu chiến binh xã thành lập 12 tổ “Cựu chiến binh vì dân” phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội Nông dân xã với các phong trào “Hỗ trợ vốn vay, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi”, “Nông dân với phong trào tự quản, tự bảo vệ”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xây dựng NTM”. Đặc biệt thấm nhuần lời dạy của Bác đối với thanh niên phải “Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ”, anh Mai Văn Tấn, đoàn viên Chi đoàn Thanh niên thôn Mễ Thượng thành lập Công ty TNHH Điện cơ Tấn Phát, đầu tư sản xuất mô tơ, máy bơm điện, doanh thu bình quân đạt 25-28 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho gần 40 lao động địa phương với mức thu nhập 5,5-7,5 triệu đồng/người/tháng… Việc học tập và làm theo Bác sâu rộng ở Yên Khang đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Yên Khang là 1 trong 4 địa phương đầu tiên của huyện Ý Yên được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Đến nay, 9/12 thôn của xã được UBND huyện công nhận thôn, xóm NTM kiểu mẫu. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 61 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%; 12/12 thôn đạt tiêu chí làng văn hóa, 5/5 cơ quan có nếp sống văn hóa… Hàng năm chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều được xếp loại vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, xã Yên Khang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01-KL/TW năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Xã đặt mục tiêu phấn đấu 3 thôn còn lại sẽ đạt thôn, xóm NTM kiểu mẫu và hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh