Kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Nam Trực (1-4-1997 - 1-4-2022)

Đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng huyện Nam Trực ngày càng phát triển gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

KHÚC MẠNH KIÊN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực

Huyện Nam Trực là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, truyền thống khoa bảng và hiếu học. Nam Trực tự hào có các Trạng nguyên: Nguyễn Hiền (1235-1255), Vũ Tuấn Chiêu (1425-1489), Trần Văn Bảo (1524-1610). Người dân cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng trong chống giặc ngoại xâm, kiên trì, bền bỉ trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực luôn đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Ngày 1-4-1997, huyện Nam Trực được tái lập theo Nghị định số 19/CP của Chính phủ. Những ngày đầu tái lập, huyện Nam Trực đối mặt với bộn bề khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao phát huy những yếu tố thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của huyện mới tái lập, vừa tập trung ổn định tình hình, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiên trì thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng huyện phát triển theo kịp sự phát triển chung của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh.

Trải qua 25 năm từ sự kiện ghi dấu ấn quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, đạt được nhiều thành tích và kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, củng cố trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với nhiều giải pháp cụ thể, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Công tác kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao.

Một phần tư thế kỷ đã qua từ khi tái lập huyện, Nam Trực đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với những bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội và sự khởi sắc trong diện mạo nông thôn mới (NTM) mang bản sắc riêng của vùng đất đậm đặc văn hóa truyền thống. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng gần 10 lần so với năm 1997; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều đạt trên 10%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng - dịch vụ (89%), giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản (11%); tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 15%/năm. Nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện, tăng trưởng cả về năng suất, sản lượng; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 130 triệu đồng/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những bước đi chắc chắn, cách làm sáng tạo đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện có 19/20 xã đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó 11 xã đã được công nhận, 8 xã đang đề nghị công nhận) đưa huyện Nam Trực trở thành huyện trong tốp đầu của tỉnh về số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Khu vực trung tâm huyện Nam Trực hôm nay. Ảnh: Viết Dư

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khu dân cư văn hóa NTM có chuyển biến tích cực; nếp sống văn hoá, thuần phong mỹ tục được khơi dậy tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay toàn huyện có 100% thôn, xóm đạt khu dân cư văn hóa, 106 khu dân cư (166 thôn, xóm, tổ dân phố) đạt khu dân cư văn hóa NTM… Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng cao: 100% các trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, 97% trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giáo viên các cấp học được chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững ở các cấp học, bậc học. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; phòng chống dịch bệnh được tăng cường, đến nay 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 92%. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo cuộc sống yên bình cho nhân dân và sự ổn định để phát triển…

Sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực qua những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Trong đó, năm 2019 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc vào các năm 2016 và năm 2019; cùng nhiều Bằng khen của tỉnh và của các bộ, ngành Trung ương.

Từ điểm tựa, từ động lực là những thành quả toàn diện đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực tiếp tục vững bước trên chặng đường mới với quyết tâm mới, xung lực mới, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, thời gian tới, huyện tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững. Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của huyện để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trải qua quá trình phát triển, Nam Trực luôn tự hào là vùng đất địa linh, nhân kiệt, luôn sản sinh ra những người con ưu tú, đóng góp quan trọng vào tiến trình lịch sử của đất nước, dân tộc và quê hương Nam Định. Chặng đường 25 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực càng thêm tự hào, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được cùng với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Với truyền thống văn hóa, nền tảng từ những thành tựu và kết quả đó sẽ là động lực, tạo sức bật, niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, góp phần xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu mạnh và phát triển./.