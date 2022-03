Kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Giao Thủy (1-4-1997 - 1-4-2022)

Phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu xây dựng huyện Giao Thủy thành cực phát triển mới của tỉnh

Phạm Quang Ái

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giao Thủy

Huyện Giao Thủy nằm phía đông nam cửa ngõ ra Biển Đông của tỉnh; phía đông bắc giáp huyện Tiền Hải (Thái Bình); phía bắc giáp huyện Xuân Trường; phía tây giáp huyện Hải Hậu; phía đông nam giáp Biển Đông với bờ biển dài 32km, có Vườn quốc gia Xuân Thủy rộng hàng nghìn ha. Với lịch sử hình thành trên 500 năm, cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất Giao Thuỷ thời nào cũng có những hào kiệt, danh nhân. Từ buổi đầu khai hoang, lập đất xây dựng làng xã, người dân nơi đây đã đoàn kết một lòng, anh dũng kiên cường trong đấu tranh với thiên tai, địch họa, áp bức cường quyền để giữ gìn và xây dựng quê hương.

Sau 30 năm hợp nhất với huyện Xuân Trường thành huyện Xuân Thủy, ngày 1-4-1997, huyện Giao Thủy được tái lập theo Nghị định 19-CP của Chính phủ. Trên hành trình cùng cả nước và cả tỉnh thực hiện công cuộc đổi mới, 25 năm sau tái lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, bão lụt đến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy đã quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu không ngừng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng. Qua 25 năm tái lập, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với mục tiêu thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Bình quân trong nhiệm kỳ 2015-2020, hàng năm có 92,62% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chính quyền các cấp đã thực hiện tốt vai trò điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh bình quân đạt 90,9%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật trong công vụ và đội ngũ công chức, viên chức được chấn chỉnh góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Một góc nông thôn mới xã Giao Xuân hôm nay. Ảnh: Thành Trung

Sau 25 năm tái lập, từ một địa phương thuần nông với điểm xuất phát thấp, đến nay huyện Giao Thủy đã xây dựng được một nền kinh tế phát triển năng động; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 770,51 tỷ đồng, tăng 73,6 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 tăng 28,4 lần so với khi tái lập huyện. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Năng suất lúa, sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản luôn đứng trong tốp các đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Năm 2021, bình quân giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng, tăng gấp 7,5 lần so với năm 1997; sản lượng thủy sản đạt 64.928 tấn, tăng 20,8 lần so với năm 1997. Kết cấu hạ tầng nông thôn của huyện được quan tâm đầu tư, phát triển nhanh, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế, chợ mở ra nhiều cơ hội phát triển, tăng sức hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn… Huyện đã hoàn thành xây dựng hệ thống lưới điện và bàn giao cho ngành Điện quản lý, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xây dựng, công trình phúc lợi xã hội… được đầu tư đồng bộ đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh; nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2021 giảm còn 1,38% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 0,59%).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc. Giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc, quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người học. Chất lượng giáo dục toàn diện và tỷ lệ học sinh giỏi tiếp tục được nâng cao, luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường; 100% xã, thị trấn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu với 97% số xóm, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Xóm/tổ dân phố văn hóa”. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, là huyện thứ 50 trên toàn quốc và là huyện thứ 5 trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 25 năm tái lập, huyện Giao Thuỷ có 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Giao Phong, Bạch Long, Giao Hải, Giao An, Giao Tiến, Hoành Sơn); hiện có 10 xã, thị trấn đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ trình thẩm định, công nhận. Ghi nhận nỗ lực, cố gắng và thành tích kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy những năm qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng cho huyện Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2012) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2017).

Phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương và kế tục xứng đáng những kinh nghiệm, kết quả, thành tích của các thế hệ đi trước trong lịch sử phát triển của địa phương và chặng đường 25 năm qua; với tinh thần đổi mới và phát triển, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện xác định trong thời gian tới sẽ tập trung cao độ thực hiện thắng lợi 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp. Trong đó, giải pháp then chốt là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của huyện để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp để phát triển nhanh lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tranh thủ các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo đòn bẩy để huyện Giao Thủy trở thành cực phát triển mới của tỉnh trong tương lai; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng với hành trang thành tựu và các bài học kinh nghiệm của chặng đường 25 năm tái lập, kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.