Kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Xuân trường (1-4-1997 - 1-4-2022)

Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng, xây dựng huyện Xuân Trường phát triển nhanh và bền vững

BÙI VĂN HẢO

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường

Sau gần 30 năm hợp nhất với huyện Giao Thủy, ngày 1-4-1997, huyện Xuân Trường được tái lập và chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống văn hiến, anh hùng của quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh, với tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực khắc phục khó khăn, cấp ủy, chính quyền huyện Xuân Trường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đưa các hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội vào nền nếp; xây dựng nền tảng vững chắc để từng bước phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Xác định rõ yêu cầu phát triển huyện trong từng giai đoạn, các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đều đề ra những chủ trương, định hướng lớn, những giải pháp, bước đi sát thực tế. Cụ thể hóa nghị quyết, từ năm 1997 đến nay, huyện đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với triển khai đồng bộ các hoạt động văn hóa - xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung đầu tư nâng cấp, xây mới hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu mới của sản xuất. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng làm thay đổi tư duy sản xuất, tập quán, thói quen canh tác của nông dân. Nhiều mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mô hình cánh đồng lớn mang lại giá trị kinh tế cao, giá trị sản xuất trên 1ha canh tác năm 2021 đạt 103 triệu đồng, tăng hơn 4 lần so với năm 1997 (đạt 25,5 triệu đồng). Sản xuất nông nghiệp hàng hoá được chú trọng phát triển. Xuân Trường là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh Nam Định xây dựng thành công mô hình liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Năm 2021, toàn huyện có 15 mô hình liên kết với tổng diện tích 302ha; có 5 doanh nghiệp tích tụ trên 300ha đất để trồng lúa, rau màu các loại và trên 100 cá nhân tích tụ ruộng đất từ 1ha trở lên với tổng diện tích 310ha để sản xuất lúa chất lượng cao.

Đồng thời với việc giữ vững truyền thống thâm canh lúa, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, huyện chủ trương từng bước phát triển CN-TTCN nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ. Đặc biệt tại Đại hội lần thứ XXI năm 2005, huyện chủ trương tập trung khai thác mọi nguồn lực, phát triển CN-TTCN, dịch vụ và xác định phát triển mạnh CN-TTCN là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, CN-TTCN trên địa bàn huyện phát triển mạnh và là một trong những huyện đứng đầu của tỉnh. Tính đến hết năm 2021, quy mô nền kinh tế tăng gần 16 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 47,3% xuống còn 10,33%; công nghiệp tăng từ 21,9% lên 66,38%; dịch vụ 23,29%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 25 năm đạt trên 10%/năm. Từ một huyện thuần nông, Xuân Trường đã trở thành điểm sáng của tỉnh Nam Định về phát triển CN-TTCN. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 266,95 tỷ đồng, gấp 12,6 lần so với năm 1997 (21,2 tỷ đồng).

Trung tâm huyện Xuân Trường sau 25 năm tái lập. Ảnh: Hoàng Tuấn

Huyện cũng luôn xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Tổng mức huy động cho xây dựng NTM toàn huyện đến nay đạt 2.371 tỷ 346,72 triệu đồng. Đến hết năm 2020, trên địa bàn huyện có 7 địa phương được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; năm 2021, có thêm 8 địa phương triển khai xây dựng NTM nâng cao, hiện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận. UBND huyện công nhận 17 thôn, xóm, đội đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Có 12 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn có hệ thống cấp nước sạch; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 100% (nước sạch đạt 91,29%). Các lĩnh văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế được quan tâm, chăm lo tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của huyện. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của huyện đến nay là 87,3%; tỷ lệ xóm, thôn, TDP đạt danh hiệu văn hóa là 94%; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Mỗi năm, toàn huyện có trên 3.000 lao động được dạy nghề và giải quyết việc làm mới. Tỷ lệ hộ nghèo 22,5% năm 1997 đã giảm xuống còn 0,97% năm 2021. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm được duy trì ở mức cao. Các đối tượng chính sách và người có công được quan tâm chăm lo, đến nay, tất cả các gia đình chính sách đều có mức sống ngang bằng với mức sống bình quân của khu dân cư. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh nông thôn được giữ vững, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho KT-XH phát triển.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ huyện có 8.446 đảng viên sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ huyện Xuân Trường luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, tăng cường việc điều động, luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở từng bước trưởng thành về mọi mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cùng với tổ chức Đảng và chính quyền, hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở để xây dựng và triển khai hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chăm lo xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội của địa phương.

Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương và những thành tựu to lớn đã đạt được 25 năm qua, những năm tới, huyện Xuân Trưởng tiếp tục tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; củng cố quốc phòng - an ninh; ổn định chính trị - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung các nguồn lực xây dựng huyện sớm đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu; xây dựng quê hương Xuân Trường “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn hoá, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống của quê hương Anh hùng - quê hương của Tổng Bí thư Trường Chinh./.