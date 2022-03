kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Mỹ Lộc (1-4-1997 - 1-4-2022)

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng huyện Mỹ Lộc giàu mạnh, văn minh

Trần Văn Hưng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Ngày 1-4-1997, huyện Mỹ Lộc được tái lập theo Nghị định số 19-NĐ/CP và Nghị định số 95-NĐ/CP của Chính phủ. Qua 25 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Mỹ Lộc đã phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo của vùng đất văn hiến có lịch sử văn hóa lâu đời, cũng là sự kế thừa và phát triển từ những thành quả mà bao thế hệ đi trước đã tạo dựng, xây đắp nên.

Mỹ Lộc là huyện có diện tích nhỏ nhất tỉnh, xuất phát điểm thấp với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Mỹ Lộc đã từng bước vượt khó, kinh tế có sự chuyển dịch, bứt phá mạnh mẽ, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 6% giai đoạn 1997-2000 lên 11,07% giai đoạn 2015-2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tính đến thời điểm cuối năm 2021 so với năm đầu tái lập (1997), tỷ trọng nông nghiệp giảm mạnh từ 75,3% xuống còn 17%; công nghiệp - xây dựng tăng nhanh từ 10,4% lên 57%; dịch vụ tăng từ 14,3% lên 26%. Thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn đạt trên 400 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ 3,5 triệu đồng/năm tăng lên 55 triệu đồng/năm.

Những năm gần đây, Mỹ Lộc đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị và sản xuất bền vững. Thu hút đầu tư, liên kết doanh nghiệp với nông dân tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đạt kết quả cao. Chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản phát triển và chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Kinh tế trang trại, gia trại phát triển khá với 648 hộ, trong đó có 26 trang trại đạt tiêu chí mới và nhiều mô hình cho thu nhập cao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Năm 2018 huyện Mỹ Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội khóa XI đề ra; huyện đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020. Xây dựng NTM đã góp phần quan trọng làm thay đổi cơ bản diện mạo, đô thị, nông thôn của huyện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Từ một huyện chưa có ngành CN-TTCN chủ yếu phát triển quy mô hộ gia đình, Mỹ Lộc đã ưu tiên tập trung phát triển CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ. Giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 14,6%/năm. Năm 2021 giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 2.183 tỷ đồng; giá trị xây dựng đạt 571 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 716 tỷ đồng.

Trong những năm qua, huyện đã tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn từ năm 2016 đến nay đạt trên 4.000 tỷ đồng; hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện lực, trường học, văn hóa, y tế, trụ sở làm việc... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện. Trụ sở các xã, trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn xóm được xây dựng, nâng cấp đáp ứng tiêu chí NTM. Toàn huyện có 33/33 trường học cao tầng, kiên cố. Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được quan tâm trùng tu, tôn tạo. Triển khai, mở rộng dự án cung cấp nước sạch cho nhân dân bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp đảm bảo cho người dân được dùng nước sạch. Hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được chuẩn hóa, nâng cấp, với gần 250km đường các loại gồm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Một số tuyến đường giao thông quan trọng như tuyến đường từ Quốc lộ 21A vào Đền Trần Quang Khải, xã Mỹ Thành, đường vào Đình Sùng Văn xã Mỹ Thuận, đường Thịnh - Thắng, đường từ Đại lộ Thiên Trường vào xã Mỹ Thắng, đường đê Ất Hợi (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà đến dốc La xã Mỹ Tiến)… Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, các khu dân cư tập trung: xóm 5 xã Mỹ Hưng, khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà, khu dân cư thôn An Cổ xã Mỹ Thành, khu dân cư tập trung xóm 3 xã Mỹ Trung…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được những thành tích mới. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng lên. Ngành Giáo dục và Đào tạo có nhiều cố gắng; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm 2021, toàn huyện có 134/137 thôn, xóm, TDP đạt danh hiệu thôn xóm/TDP văn hóa, đạt 98%; các thiết chế văn hóa làng, xã được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn NTM; những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của huyện đã tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo và phát huy; nhiều lễ hội truyền thống, nhiều trò chơi dân gian được khôi phục, nhiều sản vật mang đậm bản sắc quê hương được quảng bá, khẳng định vẻ đẹp riêng có của đất và người Mỹ Lộc. Huyện luôn quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố mạng lưới y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Chương trình quốc gia về giải quyết việc làm được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đến nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 91%. Cơ cấu lao động được chuyển dịch tích cực cùng với sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 0,46%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nông thôn mới xã Mỹ Thành. Ảnh: Viết Dư

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được coi là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, có chiều sâu trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của địa phương. Việc quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được đổi mới với các hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, chú trọng cụ thể hoá nhiều vấn đề sát với thực tiễn của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng được đổi mới, có chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, phát triển cả về hệ thống tổ chức, đoàn viên, hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng hướng về cơ sở, hoạt động thiết thực, tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

25 năm tái lập và phát triển, với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Lộc đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo dựng được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; kế thừa những giá trị, thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đạt được từ khi tái lập huyện; Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Mỹ Lộc xác định, một số nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp, đô thị, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn. Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các thành phần kinh tế để đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Huyện phấn đấu giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 10-12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt trên 350 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,17%.

Những thành tựu đạt được trong 25 năm qua là sự kế thừa những thành quả bao thế hệ đi trước đã tạo dựng xây đắp nên, cũng là tiền đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mỹ Lộc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Mỹ Lộc giàu mạnh, văn minh./.