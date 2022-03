Nguyễn Thị Thu Thủy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh

Từ sau khi tái lập huyện năm 1997, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trực Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực xây dựng quê hương giàu mạnh. Từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng lạc hậu, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đến nay bộ mặt nông thôn huyện đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Huyện ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được chú trọng. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao; 100% cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp xã đạt chuẩn quy định, trong đó 33,6% có trình độ đại học. Đảng bộ huyện hiện có 10.008 đảng viên, tăng 2.754 đồng chí (tăng 37,9%); 72 tổ chức cơ sở đảng, tăng 5 tổ chức so với năm 1997. Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức đảng yếu kém. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, hiệu quả.

Khu trung tâm huyện Trực Ninh hôm nay. Ảnh: Xuân Thu

Cùng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế của huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt trên 8% (tính theo giá cố định năm 2010); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; trong đó nông nghiệp, thủy sản chiếm 21,62%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 78,38%. Các mô hình sản xuất nông sản hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 125 triệu đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm triển khai; đã có 3 sản phẩm được công nhận đạt hạng 4 sao, 17 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản đạt 2.157 tỷ đồng, tăng bình quân 3,45%/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được triển khai quyết liệt, đồng bộ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đặc biệt là vai trò của chi bộ đảng, của thôn (xóm), vai trò chủ thể của người dân. Trong 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân đã góp hàng chục nghìn ngày công, hiến hơn 320ha đất để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng; toàn huyện đã huy động hơn 2.003 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó trên 70% là nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân. Huyện Trực Ninh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 và là một trong 3 huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh, hoàn thành trước 3 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đến nay toàn huyện có 10 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã, thị trấn còn lại đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 30 thôn (xóm), tổ dân phố thuộc 20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để tạo đà cho sự phát triển bền vững, lâu dài, huyện cũng đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng trong toàn huyện được tập trung đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong 25 năm qua đạt trên 21 nghìn tỷ đồng. Hệ thống dịch vụ, thương mại, điện lực, viễn thông, nước sạch phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là khâu đột phá, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn. Huyện hiện có 3 cụm công nghiệp, 15 làng nghề, 534 doanh nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 46 nghìn lao động. Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn trong 5 năm giai đoạn (2017-2021) đạt trên 12.437 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện gần 46 triệu USD. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 6.351 tỷ đồng, gấp 58 lần so với năm 1997. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động sâu rộng. Đến nay toàn huyện có 100% thôn (xóm), tổ dân phố; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; nhà văn hóa thôn (xóm), tổ dân phố được xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo chuyển biến mạnh mẽ và có bước phát triển vững chắc cả về quy mô, chất lượng và cơ sở vật chất. Toàn huyện có 60/64 trường (bằng 93,57%) đạt chuẩn quốc gia; 54/64 trường (bằng 84,38%) đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Từ năm học 2018-2019 đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện luôn dẫn đầu toàn tỉnh trong các tiêu chí thi đua. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; phòng chống dịch bệnh được tăng cường; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai linh hoạt, hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khoẻ nhân dân. Đến nay 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan trọng, số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua các năm; tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 là 0,32%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng/năm. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân huyện Trực Ninh đạt được trong 25 năm qua đã và đang tạo nên sự đổi mới, phát triển toàn diện của huyện. Vinh dự và tự hào Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Trực Ninh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó năm 2021 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác. Kết quả trên là có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện, của những người con quê hương Trực Ninh trên mọi miền Tổ quốc, tạo lên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương.

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu đạt được, trước yêu cầu phát triển quê hương, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới còn hết sức nặng nề; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đảng bộ và nhân dân huyện Trực Ninh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng huyện Trực Ninh phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025 và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trước năm 2030; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.