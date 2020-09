Những ý kiến tâm huyết với đại hội

Quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều hướng về Đại hội với niềm phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách chiến lược mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Báo Nam Định đã ghi lại những suy nghĩ của đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều nghị quyết chuyên đề trúng và đúng về “tam nông”. Các cấp, ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, giúp tỉnh ta hoàn thành chương trình xây dựng NTM sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, là một trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Thành quả đó đã làm thay đổi cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường, hình thành nếp sống mới và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư; mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, đường - sông không rác”, phong trào trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường do cộng đồng thực hiện và quản lý được triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. Nông thôn Nam Định ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp” thực sự trở thành những “miền quê đáng sống”. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng đạt được những kết quả toàn diện. Ước đến năm 2020, bình quân giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 172 triệu đồng, tăng 43 triệu đồng so với năm 2015 và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (140 triệu đồng/ha). Việc ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và cơ giới hóa nông nghiệp được tăng cường. Cơ cấu cây trồng chuyển mạnh sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường; hình thành các chuỗi liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo mô hình “cánh đồng lớn” cho hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại, gia trại và gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân. Kinh tế hợp tác có bước phát triển mới, củng cố, chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Nhiều HTX chuyên ngành mới được thành lập và đã khẳng định được vai trò là một thành phần kinh tế quan trọng trong tổ chức sản xuất ở nông thôn, trong đó có nhiều HTX kiểu mới tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông sản hàng hóa với các doanh nghiệp…

Với những thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi hy vọng và tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo” sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi cũng mong muốn, nhiệm kỳ này, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững; “huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực” tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế thích hợp, phát triển chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp… nhằm tạo thuận lợi cho nông dân trong sản xuất và sinh hoạt, góp phần xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Hoàng Ngọc Nghị

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vụ Bản