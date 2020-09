Học Bác lòng ta trong sáng hơn

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực công tác, ở từng địa phương, đơn vị.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch phá án.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, thiết thực, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính trọng tâm, đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, tồn đọng… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Học và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, thấm nhuần tư tưởng của Bác qua từng chuyên đề học tập hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thường xuyên nâng cao ý thức “tự giác, tự rèn”, “tự soi, tự sửa”; đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác một cách cụ thể, phù hợp góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác đã trở thành tấm gương sáng, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), việc học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực để vượt lên những khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân. Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), cho biết: “Để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ giữa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đương đầu và vượt lên mọi khó khăn thử thách, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm ma tuý góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”. Lặng lẽ chiến đấu, âm thầm vượt lên những vất vả, hiểm nguy; luôn ghi nhớ những điều Bác Hồ dạy, những người lính trên mặt trận phòng chống ma túy Công an tỉnh đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 65 vụ, 163 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chứa chấp, sử dụng trái phép ma tuý; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp (ma túy đá), 9kg hêroin, 40.077 viên ma túy tổng hợp, 1,7kg ketamin và nhiều vật chứng liên quan; phá 8 chuyên án, bắt 16 đối tượng, triệt xoá 8 đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý từ các tỉnh đưa về Nam Định tiêu thụ; bắt 3 đối tượng truy nã... Khắc ghi 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, học tập, rèn luyện và để luôn là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của Công an tỉnh trong phong trào học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu.

Ở thôn Nội, xã Nam Thanh (Nam Trực) từ nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong mọi hoạt động. Hàng năm, chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo lồng ghép các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt chi bộ đã ra nghị quyết chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, quản lý lễ hội. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận làm nòng cốt, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa NTM nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Nội còn khoảng dưới 2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm; 100% số hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; có 95% gia đình đạt gia đình văn hóa và 80% gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm trở lên. Thôn Nội là thôn đầu tiên đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa NTM của huyện Nam Trực vào năm 2017.

Học và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thật sự trở thành tấm gương sáng có sức lan tỏa. Tiêu biểu như CCB Trần Trọng Oánh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vụ Bản, thì việc học và làm theo Bác là luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện phát động sâu rộng phong trào “Cựu chiến binh Vụ Bản chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động nhân dân tích cực hiến đất, công sức, kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh. Hưởng ứng phong trào, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã ủng hộ trên 1,6 tỷ đồng, 11 nghìn viên gạch, 405 m3 cát, trên 300 tấn xi măng, gần 2.300 ngày công làm đường giao thông... góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM của huyện. Cùng với vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM tạo sự khởi sắc cho quê hương, ông Trần Trọng Oánh còn vận động cán bộ, hội viên CCB các cơ sở thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tín chấp vay vốn cho hội viên phát triển kinh tế nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập trên đất canh tác. Đến nay tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn 0,97%, số hội viên khá, giàu chiếm 60,2%.

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển kinh tế; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tỉnh Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây NTM (về đích NTM sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra) và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc và tạo động lực để các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Bài và ảnh: Thu Thủy