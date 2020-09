Những ý kiến tâm huyết với đại hội

Dám nghĩ, dám làm, tạo bước đột phá, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều hướng về Đại hội với niềm phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách chiến lược mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Báo Nam Định đã ghi lại những suy nghĩ của đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

Trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi vô cùng xúc động bởi đây là sự kiện chính trị đặc biệt, cột mốc quan trọng tạo bước chuyển cho quê hương trong 5 năm tới. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định. Trong 5 năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh khá cao trung bình đạt 10-15%/năm dù trong đó có tới 2 năm chịu ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh gia súc, gia cầm. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tồn tại, nhiều chỉ tiêu đại hội trước đặt ra vẫn chưa được như mong muốn. Là đảng viên cao tuổi, tôi mong rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này sẽ lựa chọn những người có đức, có tài, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng để lãnh đạo tỉnh đi lên.

Từng công tác trong ngành Dệt may, tôi thấy rằng việc xây dựng Khu công nghiệp Rạng Đông và làm tuyến đường bộ ven biển nối tỉnh ta với huyết mạch giao thông quốc gia của lãnh đạo tỉnh thời gian qua thực sự là quyết sách mang tính bản lề cho sự phát triển quê hương. Từ 40 năm trước, tôi từng tham dự nhiều hội nghị quốc gia về phát triển ngành dệt may, các chuyên gia kinh tế đã cho rằng, nguyên nhân từ thời Pháp thuộc đã chọn Nam Định là thủ phủ ngành dệt may của cả nước và Đông Dương bởi người dân nơi đây khéo tay, cần cù, hơn nữa khí hậu ven biển rất tốt với sự bảo quản vật liệu may. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự hình thành cơ sở kết cấu hạ tầng, tỉnh sẽ có nhiều chính sách ưu đãi thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp dệt may và ngành phụ trợ đầu tư để tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Đối với xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí để thành phố Nam Định xứng đáng là đô thị loại I, tôi đề nghị tỉnh, thành phố sẽ nghiên cứu đề ra chiến lược phát triển đúng đắn, hoàn thiện từng bước. Như về xây dựng, trên địa bàn thành phố trong đó có phường Trần Đăng Ninh chúng tôi hiện nay có rất nhiều nhà tập thể cao tầng đã xuống cấp. Không gian sinh hoạt của người dân ở đây chật chội, ẩm thấp, vệ sinh không sạch sẽ, nhiều đối tượng nghiện hút lợi dụng để hoạt động dẫn tới phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Các khu nhà tập thể xuống cấp trên cũng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Người dân chúng tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ tới sẽ thu hút các nhà đầu tư, thực hiện công tác xã hội hóa tiến tới xóa bỏ các khu nhà tập thể, xây dựng các chung cư hiện đại để nhân dân nơi đây có cuộc sống tốt hơn, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần để Thành Nam khang trang, hiện đại hơn./.

Đảng viên Vũ Đức Khoa

Phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định)