Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều hướng về Đại hội với niềm phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách chiến lược mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Báo Nam Định đã ghi lại những suy nghĩ của đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển của tỉnh. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh với những hoạt động thiết thực như: thực hiện hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tốt vai trò của lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong xử lý các vi phạm trên biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển của tỉnh đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; làm chủ đầu tư một số dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới biển của tỉnh...

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), tôi đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có những quyết sách quan trọng tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Đối với nhiệm vụ công tác biên phòng, tôi mong muốn, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đồng thời tiếp tục có những chủ trương, chính sách quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biển của tỉnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển trên các tàu đánh cá làm cơ sở để phát huy lực lượng tại chỗ phục vụ chiến lược quốc phòng - an ninh trên biển. Triển khai có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, khai thác không phép, không rõ nguồn gốc. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”. Chủ động trong nắm tình hình, có phương án huy động, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, các loại tội phạm, vi phạm trên biển và trên đất liền. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, bảo vệ vùng biển với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tiềm năng, đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh./.

Đại tá Cao Xuân Thủy

Chủ nhiệm Chính trị (Bộ đội Biên phòng tỉnh)