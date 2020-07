Suy nghĩ trước thềm Đại hội

Quan tâm tạo việc làm, nâng cao đời sống công nhân lao động

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Nam Định, sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1988 tôi bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần May Nam Hà. Với thời gian công tác liên tục trên 32 năm tại Công ty, tôi đã trưởng thành qua nhiều vị trí từ công nhân sản xuất đến tổ phó, tổ trưởng và hiện tại là Quản đốc phân xưởng 2; năm 2004 tôi vinh dự được kết nạp Đảng.

Là người con của thành phố Nam Định, tôi đã chứng kiến và cảm nhận được sự đổi thay, phát triển của thành phố trong những năm qua. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Nam Định đổi thay từng ngày với hàng loạt công trình mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cải tạo, nâng cấp theo hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại sáng - xanh - sạch - đẹp nhưng không làm mất đi nét truyền thống, bình yên của một thành phố cổ. Bên cạnh đó, sự quan tâm, tạo điều kiện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để các doanh nghiệp dệt may nói chung, Công ty cổ phần May Nam Hà đã phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dệt may của thành phố, của tỉnh. Với 20 dây chuyền treo thông minh cùng trên 700 thiết bị may hiện đại tạo việc làm cho trên 500 lao động; mỗi năm xuất khẩu sang thị trường các nước trong khối EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc từ 3,5 đến 4 triệu sản phẩm. Là một đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi kỳ vọng thành phố Nam Định tiếp tục có bước phát triển mới theo hướng bền vững, xứng đáng là đô thị văn minh, hiện đại./.

Đảng viên Trần Thị Thu

Quản đốc phân xưởng 2, Công ty cổ phần May Nam Hà