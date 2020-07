Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Nỗ lực, sáng tạo trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Nằm ở trung tâm phía nam đồng bằng sông Hồng, Nam Định là tỉnh thuần nhất về dân tộc nhưng đa dạng về tôn giáo, phong phú về các hoạt động tín ngưỡng, được đánh giá là một trong những tỉnh trọng điểm về tôn giáo của cả nước với nhiều cơ sở thờ tự, nhiều chức sắc, tín đồ. Trải qua quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Nam Định luôn tự hào là một trong những mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của Vương triều Trần với hào khí Đông A rực rỡ. Trong những năm qua, cùng với chủ trương thường xuyên đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Nam Định luôn chú trọng, duy trì hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa tỉnh nhà vươn lên trở thành một trong hai đơn vị dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Công an tỉnh khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm (tháng 7-2020). Ảnh: Xuân Thu

Nhằm triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, huy động sức mạnh của tập thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an, UBND tỉnh phát động với tinh thần chủ động, quyết tâm cao. Định kỳ, tập thể lãnh đạo đơn vị đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch và tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua trong toàn lực lượng với các chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể. Trong đó, năm 2015 đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động - Hiệu quả, Đoàn kết - Kỷ cương, Trách nhiệm - Nêu gương, vì nhân dân phục vụ” tập trung thực hiện 1 chuyên đề công tác đột phá và 9 công tác trọng tâm gắn với nội dung phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an và UBND tỉnh phát động. Năm 2016, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống; tăng cường trách nhiệm; chủ động - kỷ cương; đoàn kết - nêu gương; vì nhân dân phục vụ”; tập trung thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác ANTT và 8 công tác trọng tâm trên các lĩnh vực. Năm 2017, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” tập trung thực hiện 9 công tác trọng tâm. Năm 2018, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ” gắn với đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc; tập trung thực hiện 10 công tác trọng tâm gắn với đợt thi đua thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020. Năm 2019, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở”, tập trung thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm trên từng lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm do Giám đốc Công an tỉnh phát động, các đơn vị Công an trong tỉnh đều tổ chức quán triệt, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đến các đội công tác và từng cán bộ, chiến sĩ. Nhiều nội dung thi đua phong phú, sáng tạo bằng các khẩu hiệu hành động cụ thể được triển khai như: “Nghe được dân nói, nói được dân hiểu, làm được dân tin” của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; “Nói lời hay, làm việc tốt, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân” của Công an huyện Xuân Trường; “Giữ vững kỷ cương, nâng cao nghiệp vụ” của Phòng An ninh chính trị nội bộ; “Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích, tình nguyện, hướng về cơ sở” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; “Tự trọng, đổi mới, giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều mô hình đã sơ, tổng kết, được các địa phương trong toàn quốc nghiên cứu, học tập. Chỉ đạo toàn diện lực lượng Công an góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đưa Nam Định trở thành 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 46 mô hình, phong trào đang phát huy tác dụng; trong đó tổ chức nhân rộng 5 mô hình gồm: Camera an ninh; Nông dân tự quản về ANTT và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển; Nhóm liên gia tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; Hai tự quản, ba chủ động; Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT và xây dựng mới mô hình: Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường. Gần đây nhất, Công an tỉnh đã chủ động báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định về công tác phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được Giám đốc, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công an tỉnh đặc biệt chú trọng. Vì vậy, bên cạnh việc kịp thời tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã định kỳ tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề để những điển hình tiên tiến, gương người tốt báo công dâng Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh; tổ chức hoạt động về nguồn tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng; mở rộng tôn vinh thanh niên, phụ nữ tiêu biểu hàng năm gắn với giao lưu các điển hình tiên tiến bằng hình thức sân khấu hóa. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa về hình ảnh mẫu mực, trách nhiệm, tận tụy cùng chiến công của các điển hình để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, Công an tỉnh đang duy trì, thực hiện hiệu quả lễ trao Bằng chứng nhận tập thể tốt, người tốt, việc tốt hàng tháng tại Lễ chào cờ; thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương tuyên truyền đậm nét về các gương người tốt, việc tốt trong chiến đấu, công tác. Vì vậy, trong 5 năm qua, đã có hàng nghìn tin, bài, ảnh tuyên truyền, phản ánh về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định.

Thực tế cho thấy, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng. Quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Nam Định những năm qua, đồng thời nỗ lực phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết một lòng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tận tụy trong công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lập được nhiều chiến công tiêu biểu, xuất sắc được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Định và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đảng bộ Công an tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Trong 2 năm (2017, 2019) Công an tỉnh được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 3 năm (2015, 2016, 2018) được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; 3 năm (2015, 2017, 2018) được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” dẫn đầu Khối Nội chính tỉnh; năm 2015, được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng 9 Bằng khen về thành tích trong công tác, chiến đấu... Các đơn vị Công an: Thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, Phòng An ninh Đối nội, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội... nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở. Các đơn vị Công an huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Giao Thủy; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị... nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”. Bên cạnh đó, hàng trăm lượt tập thể và cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các Cục thuộc Bộ Công an, UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 2 đồng chí được Hội đồng thi đua các cấp trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 38 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” và hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được công nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”...

Phát huy thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, kế tục truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thi đua lập công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh./.