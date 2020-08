Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Bộ VH, TT và DL vừa có văn bản giao Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị điện ảnh tại các địa phương tổ chức Đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong phạm vi cả nước. Theo đó, các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm: “Người lính thầm lặng” (phim truyện do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất); “Làng xây đảo”, “Ký ức Long Châu” (phim tài liệu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất) và “Quê lụa Tân Châu” (phim tài liệu do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất). Bộ phim hoạt hình “Tắc kè phá án” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất cũng được chọn trình chiếu trong đợt phim kỷ niệm này. Cục Điện ảnh có trách nhiệm tổ chức in các bộ phim được chọn chiếu bằng file HD vào ổ cứng, hoặc in ra đĩa DVD để gửi tới các đơn vị điện ảnh tại các địa phương để trình chiếu phục vụ công chúng trong thời gian diễn ra đợt phim kỷ niệm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quyết định của Bộ VH, TT và DL nêu rõ, việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức đợt phim, các đơn vị điện ảnh ở các địa phương sẽ sử dụng các bộ phim này trong những tuần phim, đợt phim tiếp theo.

Thi ảnh "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa"

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 với chủ đề “Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa”. Cuộc thi xuất phát từ mong muốn đưa vẻ đẹp của di sản văn hóa và sáng tạo văn hóa Việt Nam tới cộng đồng. Cuộc thi mở rộng dành cho tất cả mọi người, chuyên nghiệp và nghiệp dư, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay quốc tịch. Người tham gia dự thi dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Ban tổ chức khuyến khích các nhóm đối tượng người khuyết tật và dân tộc thiểu số tham gia. Mỗi người gửi tối đa 5 ảnh. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trước ngày 15-11-2020. Ban tổ chức trao giải thưởng cho 20 tác giả xuất sắc với giá trị tương đương 1.000 USD/giải. Những tác phẩm tốt sẽ được trưng bày tại các sự kiện quan trọng của UNESCO, tiêu biểu là Liên hoan thiết kế và sáng tạo Việt Nam 2020.

Giới thiệu 6 ngôi làng cổ tiêu biểu ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam

Viện Bảo tồn di tích - Bộ VH, TT và DL vừa tổ chức khai mạc triển lãm kiến trúc làng Việt truyền thống và giới thiệu cuốn sách “Kiến trúc làng cổ Việt Nam tập 1”. Tại triển lãm, Viện Bảo tồn di tích giới thiệu 6 ngôi làng cổ tiêu biểu ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam gồm: Cự Đà, Thổ Hà, An Truyền, Phước Tích, Nôm, Hành Thiện. Các làng cổ là đối tượng trưng bày tại triển lãm đã được Viện Bảo tồn di tích tiến hành khảo cứu, điều tra liên tục trong nhiều năm và giới thiệu kèm các thông tin về lịch sử, văn hóa, quỹ di sản kiến trúc hiện còn... cũng như bản vẽ chi tiết các công trình kiến trúc cổ tiêu biểu và các ảnh chụp sinh động. Trong khuôn khổ triển lãm, ấn phẩm Kiến trúc làng cổ Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích - tập 1 (viết về 6 làng cổ nói trên) đã chính thức ra mắt. Những làng cổ được giới thiệu trong cuốn sách này không chỉ là chủ nhân của những di sản kiến trúc, thậm chí những di tích độc hiếm cần được giữ lại, mà chúng còn là những thiết chế cộng cư chuyển động trong dòng chảy của thời đại, của hiện đại hóa.

Trưng bày tranh “Việt Nam - Tiếng gọi từ tâm hồn”

Trưng bày tranh “Việt Nam - Tiếng gọi từ tâm hồn” chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15-8, tại Lilac gallery (Hà Nội). Trưng bày giới thiệu những bức tranh của họa sĩ Tuman Zhumabaev hiện đang được lưu giữ tại nước ta, trong đó có cả những bức tranh ông đang vẽ dở vào những ngày cuối cùng khi ông ở Việt Nam - ngay tại Lilac gallery. Trưng bày được tổ chức để toàn thể bạn bè, những người yêu tranh của họa sĩ tài năng đến chiêm ngưỡng các tác phẩm tuyệt đẹp của ông. Thông qua đó, công chúng cảm nhận tình yêu của người họa sĩ với đất nước và con người Việt Nam; tưởng nhớ đến ông - một người họa sĩ, người bạn thân thiết với Việt Nam.

Hoạ sĩ Tuman Zhumabaev, sinh năm 1962 là họa sĩ người Nga, nhưng Tuman Zhumabaev có tình cảm đặc biệt thân thiết với đất nước, con người Việt Nam. Ông từng tổ chức một số cuộc triển lãm tranh về Việt Nam ở nước Nga. Chính vì vậy, ông nổi tiếng ở Nga là một họa sĩ vẽ rất nhiều về Việt Nam. Ông cũng vẽ nhiều tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 3 bức tranh ông vẽ Bác Hồ đã được nhà nước Nga lựa chọn để tặng các đoàn cấp cao của Việt Nam khi sang thăm Liên bang Nga./.

PV