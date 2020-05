Ra mắt sách về di tích kiến trúc Việt Nam

Viện Bảo tồn di tích phối hợp với NXB Văn hóa dân tộc vừa ra mắt 3 cuốn sách mới, gồm: “Kiến trúc đình làng Việt qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích”- tập 3, “Kiến trúc đền Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích” và “Kiến trúc nhà thờ Công giáo Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích”. Nội dung các cuốn sách giới thiệu tư liệu bản vẽ, ảnh và bài viết về các di tích do Viện Bảo tồn di tích thực hiện trong 40 năm qua. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số di tích đề cập trong các cuốn sách hiện chỉ còn giữ được thông tin trong hồ sơ lưu trữ, di tích đã bị biến đổi. Bên cạnh đó, ba cuốn sách còn cung cấp những thông tin xác thực nhất về hiện trạng, quá trình tồn tại và phát triển của di tích. Những cuốn sách mới phát hành kết tinh nghiên cứu dày công trong nhiều năm của Viện Bảo tồn di tích, đặc biệt có những bản vẽ tư liệu quý giá là công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ kỹ thuật.

Cuốn sách “Kiến trúc đền Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích” (Ảnh: ictvietnam.vn)

Trao lại 15 đạo sắc phong cho Hà Nam

Nhóm nhân sĩ Hà Đông đã trao lại 15 đạo sắc phong cho đại diện địa phương và cơ sở từ huyện Bình Lục, Hà Nam. Các di sản này từng được thờ phụng tại một số di tích trong huyện. Qua thời gian với sự hạn chế về nhận thức và điều kiện giữ gìn, bảo vệ, đã bị mất mát, thất lạc. Thời gian qua, thông tin về ý nguyện trao lại sắc phong của Nhóm nhân sĩ Hà Đông đã được lan tỏa rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội. Qua đó, một số địa phương cấp huyện, xã, thôn đã liên lạc xin được nhận lại sắc phong của địa phương mình hiện Nhóm đang lưu giữ. Thời gian tới, Nhóm sẽ tiếp tục việc trao lại sắc phong với mong muốn thúc đẩy tinh thần tôn vinh, ý thức về việc bảo tồn di sản văn hóa trong các cấp quản lý và cộng đồng nhân dân các địa phương. Được biết việc trao lại đạo sắc phong trên tinh thần hoàn toàn thiện nguyện - công đức. Trước đó, Nhóm nhân sĩ Hà Đông (Hà Nội) cũng đã trao tặng lại hàng trăm đạo sắc phong do ông Trịnh Hữu Sỹ sưu tầm. Cùng với đó cũng đã tự thực hiện một số chuyến đi tìm và dâng trả lại sắc phong cho một số địa phương.

Tái bản “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”

NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản lần thứ 5 có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Ở lần tái bản thứ 5 có thêm những chương đoạn tư liệu mới, tái khẳng định tầm vóc của Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đến từ nhiều yếu tố: Tầm vóc của sự kiện lịch sử được lựa chọn phản ánh là chiến thắng 30-4-1975 vĩ đại của 4000 năm lịch sử, chấn động thế giới; tầm vóc của tác phẩm khi được sinh ra từ sự kiện lịch sử; và tầm vóc của chính tác giả. Cuốn sách trong 5 năm đã tái bản 5 lần; cùng với lần ra mắt đầu tiên và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Lào, Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đã 8 lần hiện diện trước bạn đọc; số lượng in mỗi lần đều khá lớn, được vinh danh ở những giải thưởng danh giá...

Trưng bày 36 bức tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 19-5, họa sĩ Bùi Thanh Thủy khai mạc triển lãm tranh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trưng bày 36 bức tranh trên chất liệu chủ yếu là acrylic và màu nước. “Tôi vẽ như sự ao ước hóa thân, loang nhòe vào thiên nhiên với nhiều cung bậc cảm xúc. Mầu nước, mực trên lụa, acrylic giúp tôi tự do tan chảy theo những ám ảnh và mộng mị của riêng mình. Thiên nhiên trong tranh chỉ là chất liệu thị giác để tôi tạo hình cho những cảm xúc ấy” - họa sĩ Thanh Thủy tâm sự. Triển lãm mở cửa tới hết ngày 24-5.

Xuất bản cuốn “Suốt đời học Bác”

Cuốn sách “Suốt đời học Bác” được NXB Kim Đồng ra mắt độc giả ấn phẩm mới, giới thiệu 16 câu chuyện về Bác qua ghi chép từ lời kể “người thật việc thật” của nhà báo Kiều Mai Sơn. Dịp này, NXB Kim Đồng cũng tái bản một số cuốn: “Nhật ký trong tù” - bản dịch trọn vẹn của Viện Văn học, tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng, truyện tranh “Từ làng Sen” - lời của nhà văn Sơn Tùng, tranh minh họa của họa sĩ Lê Lam, và tập chuyện kể “Bác Hồ kính yêu”.

Trưng bày ấn bản điện tử 5 tác phẩm Bảo vật quốc gia

Từ ngày 19-5 tới hết ngày 30-5 tại trang book365.vn của NXB Thông tin và Truyền thông trưng bày triển lãm sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, các tác phẩm bảo vật quốc gia gồm: Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ấn bản điện tử sẽ được trưng bày và giới thiệu. 5 khu trưng bày chính tại triển lãm được trưng bày trực tuyến với giao diện thân thiện, cuốn hút gồm: Khu giới thiệu những câu chuyện về Bác với 130 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Khu trưng bày sách của Bác; Khu trưng bày sách viết về Bác với trên 200 ấn phẩm mới của các NXB và 300 đầu sách do Thư viện Quốc gia sưu tầm, cung cấp; Khu tư liệu về Bác với gần 1000 tranh, ảnh, video về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp; Khu trưng bày tem với 75 bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp./.

PV (tổng hợp)