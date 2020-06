Đổi mới công tác xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại (XTTM) là kênh quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong giai đoạn hiện nay, công tác XTTM được Trung tâm Khuyến công và XTTM (Sở Công Thương) tập trung đổi mới theo hướng tăng cường đàm phán, hội nhập để phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản, thâm nhập các thị trường mới.

Sản phẩm gạo sạch của Công ty TNHH Toản Xuân được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) hỗ trợ tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh thời gian qua chịu tác động của nhiều yếu tố do dịch bệnh COVID-19 kéo dài và việc chuẩn bị thực thi EVFTA khiến các ngành chức năng và doanh nghiệp đều phải nỗ lực đổi mới phương thức XTTM, tiếp cận khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm thích ứng với điều kiện thực tế. Trung tâm Khuyến công và XTTM đã chủ động nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác XTTM theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ thông tin, truyền thông quảng bá sản phẩm xuất khẩu, kết nối giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước... Hỗ trợ đào tạo kỹ năng phát triển thương mại điện tử, tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm trên môi trường mạng. Cập nhật thông tin với hệ thống Thương vụ, Văn phòng XTTM Việt Nam tại nước ngoài để cung cấp danh sách thị trường, mục tiêu, mặt hàng có nhu cầu xúc tiến xuất khẩu của địa phương cũng như có phương án nghiên cứu, triển khai hoạt động XTTM phù hợp. XTTM có trọng điểm, tập trung vào một mặt hàng, một thị trường cho tới khi đạt kết quả cụ thể; chú trọng đào tạo, phổ biến về quy tắc xuất xứ và cách đáp ứng quy tắc để giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội mở ra từ các FTA, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong các FTA; hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với các thương hiệu hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của tỉnh như: nông nghiệp, dệt may, cơ khí chế tạo. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động phát triển thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu thông qua chương trình thương hiệu quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm, có nhiều tiềm năng. Trung tâm Khuyến công và XTTM đã thường xuyên đăng tải thông tin phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật mới về lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin về các Chương trình XTTM quốc gia, XTTM trọng điểm trong và ngoài nước trên trên Trang thông tin điện tử của Sở và Bản tin Công Thương để các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lựa chọn tham gia. Phối hợp với Phòng Quản lý Thương mại tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; phát triển thị trường, bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh cho một số doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn. Bên cạnh đó Trung tâm Khuyến công và XTTM hỗ trợ các sản phẩm tiêu biểu của Hiệp hội Nông nghiệp sạch của tỉnh tham gia các chương trình XTTM nội địa như: chương trình Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 (2 gian hàng/tuần hàng); Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại đồng bằng sông Cửu Long năm 2020, tại tỉnh Tiền Giang. Đồng thời lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham dự các hội nghị kết nối cung cầu, giao thương tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai...; Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Nam Định năm 2020 với quy mô trên 250 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt sản phẩm gạo sạch Toản Xuân được hỗ trợ tham gia chương trình thương hiệu quốc gia 2020. Đối với thị trường xuất khẩu, Trung Tâm Khuyến công và XTTM đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hướng vào các thị trường trọng tâm, trọng điểm như Nhật Bản (thông qua Tập đoàn AEON), châu Âu (chợ đầu mối Rungis), Hàn Quốc (thông qua Tập đoàn Lotte) và Nga… để thúc đẩy hàng Việt Nam thâm nhập sâu vào các chuỗi phân phối mang tầm quốc tế. Tại hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ - Hanoi Gift Show 2019, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Biển Bạc (thành phố Nam Định) cho biết: Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và XTTM, Công ty đã nghiên cứu kỹ các dòng sản phẩm, nguyên liệu, phong cách, nhu cầu tiêu dùng của từng thị trường trước khi tham gia XTTM cho các sản phẩm. Do chủ động chuẩn bị hàng hóa kỹ lưỡng, đúng theo “gu” tiêu dùng của khách hàng nên tỷ lệ ký kết thành công các hợp đồng xuất khẩu, cung ứng cao hơn; ngay tại hội chợ, Công ty đã ký kết được thỏa ước với nhiều khách hàng Trung Quốc và Nhật Bản.

Những kết quả mới trong công tác XTTM đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển thị trường và thay đổi tư duy về đầu tư công nghệ sản xuất, thiết kế mẫu mã hàng hóa, chất lượng sản phẩm xuất khẩu tới các thị trường trọng điểm. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và XTTM tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường trên nền tảng công nghệ; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm, giúp doanh nghiệp tham gia mua bán, trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương