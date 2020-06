Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Xác định du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, trong đó bảo vệ môi trường là nhân tố thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH, TT và DL) đã phối hợp các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái tại các điểm du lịch.

Đội vệ sinh môi trường thu gom rác thải tại Khu du lịch Quất Lâm (Giao Thủy).

Khu du lịch nghỉ mát, tắm biển thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đang đối mặt với nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường như khối lượng nước thải sinh hoạt tăng lên; hạ tầng kỹ thuật phục vụ vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, nhất là trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Những năm qua, thị trấn Thịnh Long đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường du lịch biển xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện với du khách, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Cùng với việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không đổ rác thải, nước thải, phế thải ra đường, bãi biển, nơi công cộng, hàng năm, trước mùa du lịch, UBND thị trấn xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong đó tập trung vào việc duy trì vệ sinh thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải; cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đường phố; nạo vét cống rãnh, xử lý những điểm ngập úng cục bộ... Chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2020, thị trấn Thịnh Long đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, hộ dân trên địa bàn thị trấn đồng loạt tiến hành tổng vệ sinh nạo vét, khơi thông cống rãnh khu vực bãi biển, các điểm lưu trú, các khu dân cư... Tại những điểm trước đây thường xuyên bị ô nhiễm môi trường, úng ngập cục bộ, thị trấn đã xây dựng phương án đầu tư xử lý triệt để. Do vậy, đến nay không còn tình trạng nước thải chảy tràn lan gây mất cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan và việc tắm biển của du khách. Tại các bãi tắm và trục đường chính, thị trấn đã lắp đặt các thùng rác công cộng đúng quy cách, phù hợp với việc chứa và phân loại rác, thuận tiện cho việc thu gom, để rác thải của người dân và du khách. Các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, hộ kinh doanh ăn uống... ký cam kết sử dụng nước sạch trong kinh doanh; các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc báo cáo đánh giá tác động môi trường... Ngoài ra, tại một số trọng điểm du lịch, đông du khách nghỉ dưỡng, thị trấn thành lập các tổ vệ sinh môi trường do các tổ chức hội cơ sở chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, hoạt động hiệu quả, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ước tính vào các tháng cao điểm mùa du lịch, bình quân hàng ngày, khu du lịch Quất Lâm phát sinh khoảng 10m3 rác thải/ngày và 15 tấn rác thải nhựa mỗi tháng. Để thu gom hết lượng rác thải trong ngày, 13 người tham gia đội vệ sinh môi trường thị trấn đã chia thành nhiều ca hoạt động liên tục, vận chuyển rác thải về bãi rác để xử lý. Theo đó, tại khu du lịch về mùa hè được chia làm 2 ca, thu gom rác thải 2 lần/ngày; đối với khu vực dân cư thu gom 1 lần/ngày. Nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu thương tích cho du khách, theo định kỳ 2 lần/tháng, đội vệ sinh môi trường tiến hành xử lý rong rêu, các sinh vật bám trên đê kè biển bằng phương pháp vôi tỏa. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, từ năm 2009, UBND thị trấn đã tận dụng khu vực cánh đồng muối cũ cách xa khu dân cư để xây dựng khu xử lý rác thải rộng 4ha, lắp đặt hệ thống lò đốt trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Tổ vệ sinh môi trường thị trấn thường xuyên phun thuốc chống thối, đồng thời phủ bạt, xây thêm hồ xử lý; đổ rác cuốn chiếu theo lớp, sau đó lu lèn chặt giảm chiều cao; phun thuốc diệt ruồi muỗi... Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được UBND thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện thường xuyên bằng những hành động thiết thực như thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường biển nói riêng, môi trường sống nói chung. Đặc biệt, đã thành thông lệ, vào ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng, UBND thị trấn tổ chức ra quân với chủ đề “Ngày Chủ nhật xanh” làm vệ sinh, thu gom rác thải, các tấm phao xốp, vỏ chai nhựa, vỏ bánh kẹo, túi nilon... tại khu vực dọc bãi biển với chiều dài gần 5km đến nơi tập kết để xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, hiện các khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đều đã thành lập tổ thu gom rác thải và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng tại các trục đường, các điểm du lịch. Các “điểm đến” đều được trang bị thùng đựng rác, lắp biển báo chỉ dẫn nhằm nâng cao ý thức của du khách trong công tác bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm túc quy định của chính quyền địa phương, đảm bảo vệ sinh khu vực du lịch.

Để du lịch phát triển bền vững thì việc tạo dựng được môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện với du khách là một trong những yếu tố có tính quyết định. Thời gian tới Sở VH, TT và DL tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường du lịch. Trong đó, việc rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư ở các khu, điểm du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhằm xử lý nghiêm, triệt để các hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương. Tập trung các nguồn lực đầu tư, các dự án kinh doanh du lịch nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu, điểm đến du lịch, nhất là các công trình thiết yếu như khu xử lý nước thải, rác thải tập trung; trung tâm đón tiếp và hướng dẫn du lịch; bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách. Tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức bảo vệ môi trường cho các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn và người dân địa phương./.

