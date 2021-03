An ninh - trật tự

Xử phạt hơn 7.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã xử lý 7.127 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 510 trường hợp; tạm giữ 84 ô tô, 1.409 mô tô, 127 phương tiện đường bộ khác, 7 phương tiện thủy và đình chỉ 8 phương tiện thủy.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Ði không đúng phần, làn đường; chạy quá tốc độ; đón trả khách không đúng nơi quy định; dừng đỗ trái phép; tránh vượt sai quy định; chở quá tải; vi phạm quy định về nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; không có đăng ký, đăng kiểm...

Ðể bảo đảm an toàn giao thông trên lĩnh vực đường bộ, CSGT thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông; tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, nhất là trong dịp diễn ra Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Phòng CSGT thường xuyên phối hợp với Công an các huyện và thành phố Nam Ðịnh cử cán bộ tham gia các tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh. Trên lĩnh vực đường sắt, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông; phát hiện kịp thời các bất cập, góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu. Lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Về tình hình tai nạn giao thông, trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn đường bộ và đường sắt, 11 người chết, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ, số người chết tương đương, giảm 4 người bị thương./.

Xuân Thu