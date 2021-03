Chuyển biến trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Ý Yên

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) của huyện Ý Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm 2/3 tiêu chí là số vụ, số người chết. Năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 15 người bị thương. Ban ATGT huyện, các cấp, các ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Xử lý điểm đen mất ATGT đường sắt tại địa phận xã Yên Tiến.

Những năm qua, hạ tầng giao thông của huyện Ý Yên được quan tâm đầu tư, đã từng bước bảo đảm liên hoàn, kết nối với các tuyến và các cấp đường trên địa bàn, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, với đặc thù có nhiều tuyến quốc lộ như: Quốc lộ 10 dài 10km; Quốc lộ 37B dài 13,2km; Quốc lộ 38B dài 10,8km; đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài 16,4km và tuyến đường sắt Bắc Nam dài 10km qua địa bàn huyện; cùng thời điểm có nhiều dự án triển khai xây dựng nên có nhiều phương tiện thiết bị lưu thông, xe chở vật tư, vật liệu dẫn đến các nguy cơ về tai nạn giao thông tăng cao. Trước tình hình đó, để thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Ban ATGT huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự ATGT được UBND, Ban ATGT huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị tham gia phối hợp thực hiện với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông và người dân trên địa bàn. Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tuyên truyền cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; thành lập các tổ tự quản bảo vệ ATGT trật tự ở 416/416 thôn, xóm. Để góp phần đảm bảo trật tự ATGT, huyện đã tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường: đường Lương - Trị dài 13,5km quy mô đường cấp IV đồng bằng, mặt đường thảm nhựa; đường Thành - Xá dài 15,5km; đường Chính - Phong dài 8km; đường nối từ Quốc lộ 38B đến đường trục xã Yên Dương dài 0,93km; đường trục xã Yên Bằng dài 2,1km. Cùng với đó công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn công trình giao thông đường bộ, đường sắt, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cũng được huyện Ý Yên quan tâm thực hiện. Huyện đã tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt trên toàn huyện, trong đó chú trọng giải tỏa vi phạm trên các tuyến đường liên xã Yên Tiến - Thị trấn Lâm (từ cầu Bưu điện mới đến ngã ba Cát Đằng). Trước mùa mưa bão và trong thời điểm thời tiết có những diễn biến bất thường, UBND huyện đã thành lập các tổ công tác để tổ chức kiểm tra hoạt động của 12 bến khách ngang sông; trong quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện các quy định về ATGT đường thủy, nhắc nhở và lập biên bản đối với các chủ phương tiện thiếu các trang thiết bị đảm bảo an toàn để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời tổ công tác cũng đôn đốc, nhắc nhở các chủ bến khách ngang sông chuẩn bị tốt công tác phòng chống trước mùa mưa bão, hoàn thành các thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn phương tiện thủy nội địa. Ban ATGT huyện chỉ đạo Công an huyện kết hợp cùng với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến tỉnh lộ, quốc lộ; Xây dựng chuyên đề xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cồn quy định… Qua công tác tuần tra, kiểm soát, trong năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.634 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; tạm giữ 29 ô tô, 772 xe mô tô và 180 phương tiện khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự ATGT của huyện Ý Yên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một bộ phận người tham gia giao thông ý thức kém, chỉ chấp hành khi có mặt lực lượng chức năng, khi lực lượng chức năng rời đi lại tái phạm; thể hiện ý thức coi thường pháp luật, còn có biểu hiện chống đối người thi hành công vụ. Việc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm còn chưa nghiêm, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên; nhiều trường hợp đội mũ không đảm bảo chất lượng, mang tính đối phó. Tình trạng người sau khi uống rượu, bia lại điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác xử lý đóng các đường dân sinh mở trái phép qua đường sắt còn chậm do ngành đường sắt chưa bố trí được kinh phí để làm đường gom. Thiếu phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng đảm bảo ATGT và hỗ trợ công tác cưỡng chế (công an xã, dân phòng...). Tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn lưu thông trên đường bộ, các tuyến đê đã phá hoại các công trình giao thông, mặt đê. Trước thực trạng đó, thời gian tới huyện Ý Yên chủ trương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định pháp luật ATGT; Ban ATGT huyện tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, áp phích, xe tuyên truyền theo từng tháng và theo kế hoạch đã được duyệt. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và quy định bắt buộc người đi đò mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Tập trung duy tu, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên các tuyến đường giao thông tỉnh ủy thác theo kế hoạch; thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, đường xã trong dự án LRAMP. Tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp về lấn chiếm, kinh doanh, sử dụng đất trong hành lang giao thông. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo và an toàn dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, trường hợp chống đối lực lượng thi hành công vụ./.

Bài và ảnh: Thành Trung