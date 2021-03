Bình yên trên những cung đường

Quyết liệt ra quân đảm bảo sự bình yên cho những cung đường giao thương, kết nối kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngay từ những ngày đầu xuân mới Tân Sửu năm 2021 là mục tiêu xuyên suốt đang được lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe chở khách.

Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông làm chết 56 người, bị thương 106 người, thiệt hại về tài sản 1.834 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số người chết, số người bị thương và thiệt hại về tài sản”. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước hết phần lớn các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được xây dựng, nâng cấp nhưng về cơ bản vẫn nhỏ hẹp, không đáp ứng được sự gia tăng của phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh dài 41,15km hiện có 284 đường ngang nhưng chỉ có 44 đường ngang hợp pháp, còn lại là mở trái phép, mất ATGT. Đường sắt nằm song song với Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 qua nhiều khu dân cư; tổng số hàng rào, đường gom dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh mới xây dựng được gần 3,2km nên tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến TTATGT. Trên tuyến đường thủy nội địa, hệ thống luồng, tuyến cơ bản ổn định nhưng hoạt động khai thác cát trái phép vẫn còn lén lút, nhất là ở địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận, các tuyến sông nhánh thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tình hình tội phạm hoạt động trên tuyến, trên phương tiện giao thông và ven sông còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu thường hoạt động đơn lẻ với hành vi chủ yếu là trộm cắp tài sản, lợi dụng việc chuyên chở hàng hóa, hành khách của các phương tiện giao thông để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, các loại hàng cấm, ma túy... Trước thực tế này, lực lượng CSGT đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền về ATGT; tăng cường kiểm tra, khảo sát, phát hiện các bất cập về tổ chức giao thông, kiến nghị các ngành, đơn vị chức năng sớm khắc phục; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATGT tại các điểm bất cập để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tập trung xử lý quyết liệt các vi phạm theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm đối với xe khách, xe tải, xe mô tô vi phạm các lỗi lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy; phương tiện dừng đỗ trái quy định; thanh, thiếu niên vi phạm lạng lách, đánh võng, chở quá số người, gây rối trật tự công cộng. Kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm ở các đường dân sinh phức tạp, không có rào chắn; hướng dẫn, kiểm tra các bến khách ngang sông, xử lý phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm. Gắn xử lý vi phạm TTATGT với đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Với sự ra quân quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, các lực lượng nên tình hình TTATGT của tỉnh đang được bảo đảm tốt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Từ ngày 15-12-2020 đến nay cho thấy, lực lượng CSGT trong tỉnh đã lập biên bản, xử lý 5.455 lượt phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các lĩnh vực khác có liên quan; phạt tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, trên tuyến đường thủy đã tập trung tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT, xử lý nghiêm phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, chở quá dấu vạch mớn nước an toàn, vi phạm bằng, chứng chỉ chuyên môn, khai thác cát sỏi trái phép... Trên tuyến đường sắt, xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông, phát hiện các bất cập, góp phần bảo đảm an toàn tàu chạy. Ở tuyến trên đường bộ đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; xử lý 166 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 118 trường hợp chạy quá tốc độ, 396 trường hợp dừng đỗ trái phép, 16 trường hợp chở quá tải, 15 trường hợp quá hạn kiểm định, 165 trường hợp không chấp hành tín hiệu giao thông, 574 trường hợp không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; 1.681 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm và hàng trăm trường hợp vi phạm do đi không đúng phần đường, làn đường, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định...

Thời gian tới lực lượng CSGT trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển xe cơ giới sử dụng ma túy, nồng độ cồn, nhất là lái xe tải và xe khách. Thường xuyên phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT trong thanh thiếu niên, học sinh. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi, khoáng sản và vi phạm trong hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên đường thủy./.

Bài và ảnh: Xuân Thu