Từ ngày 15-1 đến 14-2, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, từ ngày 15-1 đến 14-2-2021, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 5 vụ so với tháng trước) làm 3 người chết, 2 người bị thương; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông đường thủy.

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã xử lý 2.175 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền trên 1,8 tỷ đồng, tước 111 giấy phép lái xe; tạm giữ: 59 ô tô, 493 mô tô, 51 phương tiện khác. Trong lĩnh vực đảm bảo ATGT đường thủy, lực lượng chức năng đã xử lý 74 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 246,7 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 5 phương tiện, tạm giữ 2 phương tiện; xử lý 4 trường hợp vi phạm quy định đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phạt tiền 3,6 triệu đồng. Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và UBND huyện Hải Hậu đã phối hợp kiểm tra hiện trường cải tạo nút giao Quốc lộ 37B (Km59+330) với đường Nam - Đông thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam - Đông, huyện Hải Hậu. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn, tập trung tại khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí đón xuân, nhà ga, bến tàu; Sở Giao thông Vận tải xây dựng Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường kiểm tra công tác vận tải hành khách và phòng chống dịch bệnh COVID-19, kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết và Lễ hội đầu Xuân Tân Sửu năm 2021./.

Thành Trung