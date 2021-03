Từ ngày 15-2 đến 14-3, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, từ ngày 15-2 đến 14-3-2021, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 5 người chết, 4 người bị thương; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông đường thủy.

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã xử lý 1.638 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, phạt tiền trên 1,37 tỷ đồng, tước 146 giấy phép lái xe; tạm giữ: 18 ô tô, 361 mô tô, 34 phương tiện khác. Trong lĩnh vực đảm bảo ATGT đường thủy, lực lượng chức năng đã xử lý 35 trường hợp vi phạm, phạt tiền 77 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 phương tiện, tạm giữ 6 phương tiện; xử lý 3 trường hợp vi phạm quy định đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phạt tiền 2,7 triệu đồng. Trong tháng, UBND tỉnh và các ngành chức năng kịp thời chỉ đạo các hoạt động giao thông vận tải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và an ninh trật tự cho hoạt động giao quân năm 2021 tại các địa phương trong tỉnh. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông thực hiện giám sát đột xuất 4 kỳ sát hạch lái xe ô tô tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự ATGT đối với các nhà thầu thực hiện thi công trên những tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác. Văn phòng Ban ATGT tỉnh tăng cường tuyên truyền lưu động về phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; bảo vệ hành lang ATGT đường bộ; phòng chống tai nạn giao thông đường sắt; phát 1.000 sách cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia./.

Thành Trung