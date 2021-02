Siết chặt hoạt động thanh tra giao thông

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, trong năm 2020 Sở GTVT đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Chi cục Quản lý đường bộ I.7 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) và chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện để bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Giao thông tỉnh phối hợp với Công an huyện Trực Ninh kiểm tra tải trọng phương tiện vận chuyển xăng dầu trên tuyến tỉnh lộ 488B (Trực Ninh).

Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về GTVT, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, ngay từ đầu năm 2020 Thanh tra Giao thông đã xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành cụ thể; tổ chức triển khai các văn bản, chỉ đạo của Bộ và Thanh tra Bộ GTVT; tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT... Thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyên truyền, trong năm 2020, Thanh tra Sở đã phát 10 nghìn tờ rơi phổ biến các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho đội ngũ lái xe, phụ xe tại khu vực Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động, Trung tâm Đăng kiểm và các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nam Định; 50 nghìn tờ rơi phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô chở hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ; tổ chức ra quân tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ... Cùng với công tác tuyên truyền, các lĩnh vực công tác trọng tâm như: kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông... cũng được Thanh tra Sở triển khai theo đúng kế hoạch. Thực hiện chương trình ngăn chặn chở quá tải, lực lượng Thanh tra Giao thông đã bố trí cán bộ và phương tiện phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động duy trì kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường trọng điểm; tổ chức thường xuyên ít nhất 2 tổ công tác (mỗi tổ từ 3-6 cán bộ) trực luân phiên 2-3 ca/ngày tại các Trạm Kiểm tra tải trọng trên các Quốc lộ 21, 21B. Chủ động tham mưu cho Sở thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về người và phương tiện vận tải khách và hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết, lễ hội. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ vận tải hành khách, hàng hóa tại bến xe trung tâm các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Phân công cán bộ, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa lớn tổ chức trên địa bàn tỉnh như: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Lễ khánh thành và thông xe cầu Thịnh Long; Lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định... Ngoài ra, trong năm Thanh tra Giao thông cũng chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề, cao điểm như chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng phương tiện trong tháng 6-2020 theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa tham gia giao thông đường bộ trong quý IV-2020; kiểm soát tải trọng xe, bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thanh tra Sở phối hợp với các địa phương hoàn thành việc kiểm tra, rà soát hoạt động của các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau mùa lũ bão; đặc biệt tăng cường kiểm tra trên các bến: Bến phà Đống Cao, Cầu phao Ninh Cường (Quốc lộ 37B), Bến phà Sa Cao, Bến phà Đại Nội,… Phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Nam Định triển khai kiểm tra cảng, bến thủy nội địa (từ ngày 12-5 đến ngày 26-6-2020), qua đó đã phát hiện, lập 27 biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 145 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT), Thanh tra Sở tham mưu cho Sở GTVT phối hợp với UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiểm tra, yêu cầu các chủ cảng, bến thủy nội địa lắp đặt báo hiệu theo quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa. Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở kết hợp tuyên truyền, ký cam kết với chủ bến khách ngang sông, người lái phương tiện về việc chấp hành đúng các quy định về Luật Giao thông đường thủy nội địa. Phối hợp với chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động của các bến khách ngang sông giấy phép mở bến hết hạn; hướng dẫn, đôn đốc các bến làm thủ tục xin giấy phép mở bến theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với 100 chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hành khách ngang sông. Hàng tháng, Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ thống kê các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông; phối hợp, đôn đốc chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp tái phạm, thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn giao thông đường bộ; tổ chức rà soát, thống kê và tuyên truyền, ký cam kết với những trường hợp vi phạm mới. Giám sát việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông trong giấy phép thi công đối với các nhà thầu thực hiện thi công trên những tuyến đường đang khai thác, đặc biệt là các nút giao thuộc Dự án xây dựng cầu Thịnh Long nút giao Quốc lộ 21B - cầu Thịnh Long tại xã Hải Châu (Hải Hậu); nút giao cầu Thịnh Long - đường trục phát triển tại xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng). Trong năm 2020, lực lượng Thanh tra Giao thông đã thực hiện 1.485 lượt kiểm tra chuyên ngành; ban hành 91 quyết định xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt là 921,4 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 trường hợp.

Thời gian tới là cao điểm gia tăng các hoạt động giao thông cuối năm. Lực lượng Thanh tra Giao thông tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cùng các lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngăn chặn, kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Ngoài ra, trong năm 2021 tiếp tục thực hiện công tác thanh tra hành chính đảm bảo theo đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, các cuộc thanh tra thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của ngành. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành hàng tháng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung công tác kiểm soát tải trọng xe, siết chặt kinh doanh vận tải khách, với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền. Đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân./.

Bài và ảnh: Thành Trung