Quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên phòng

Những tháng đầu năm 2020, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình hình các lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch COVID-19, một số đối tượng đã dịch chuyển trái phép qua các đường tiểu ngạch vào các tỉnh biên giới phía Bắc đưa ma túy về tuyến biên phòng trên địa bàn tỉnh tiêu thụ. Căn cứ kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), điện chỉ đạo của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng, tổ chức chỉ đạo để triển khai thực hiện Kế hoạch số 739/KH-BCH ngày 1-6-2020 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Cán bộ BĐBP tỉnh tuyên truyền cho ngư dân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh, trên địa bàn có 20 xã, thị trấn tuyến biên phòng, qua nắm bắt, rà soát, hiện có 435 người nghiện có hồ sơ quản lý, 327 người nghi nghiện. Số đối tượng nghiện chủ yếu là nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 45. Trong đó, BĐBP tỉnh xác định một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy như: Giao Xuân, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Phong và thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy); thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) và xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng). Bên cạnh đó, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tuyến biên phòng vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh; hình thành nhiều đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh. Nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn chủ yếu từ 3 tuyến chính, gồm tuyến Nam Định - Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên); tuyến Nam Định - Thanh Hóa - Nghệ An và tuyến Nam Định - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thượng tá Nguyễn Hồng Hào, Phó trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) cho biết: “Trong các tuyến kể trên phải nói phức tạp nhất là tuyến Nam Định - Tây Bắc và Nam Định - Thanh Hóa, Nghệ An. Đây là địa bàn một số đối tượng người nước ngoài thường buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, đưa về địa bàn tỉnh tiêu thụ, có dấu hiệu của tội phạm xuyên quốc gia”. Hiện nay, các loại ma túy tổng hợp độc hại, dễ sử dụng, gây nghiện nhanh xuất hiện nhiều với đặc điểm dễ cất giấu, vận chuyển… gây khó khăn cho việc kiểm soát, phát hiện, bắt giữ. Người nghiện ma túy đang có xu hướng sử dụng chuyển từ hêrôin sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp trong các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke… Đặc biệt là ma túy “đá” gây ảo giác mạnh, làm cho người sử dụng không kiểm soát được hành vi dễ phạm tội, ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, do nhận thức của nhiều người, nhất là độ tuổi thanh niên chưa hiểu đúng về ma túy tổng hợp, cho rằng loại ma túy này gây hưng phấn tức thời, không gây nghiện, dẫn tới việc gia tăng nhanh số người sử dụng. Đáng chú ý, trước tháng cao điểm (tháng 6-2020), BĐBP tỉnh đã triệt xóa một đường dây ma túy liên tỉnh do đối tượng người Sơn La thẩm lậu ma túy đưa về địa bàn tuyến biên phòng tỉnh tiêu thụ với số lượng ma túy lớn. Theo đó, thực hiện chuyên án NĐ420, tại trục đường N3 thuộc Khu du lịch bãi tắm Quất Lâm (Giao Thủy), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm và Cục Hải quan Hà Nam Ninh bắt quả tang đối tượng Cà Văn Dung (SN 1989), hộ khẩu thường trú tại bản Nà Pát, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4.000 viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động. Qua đấu tranh, điều tra, khai thác, Dung đã khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Sơn La về bãi tắm Quất Lâm (Giao Thủy) để tiêu thụ. Dung là đối tượng nghiện lâu năm, đã có một tiền án 18 tháng tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và mới mãn hạn ra tù tháng 10-2019. Đặc biệt, trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22-6, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ba Lạt phối hợp với Công an xã Giao Xuân (Giao Thủy) làm nhiệm vụ tại trục đường liên xóm Xuân Hoành, xã Giao Xuân phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1974), trú tại xóm 12, xã Giao Lạc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người đối tượng có 11 gói nhỏ, bên trong có chứa chất bột màu trắng, theo lời Vinh khai nhận đó là ma túy (hêrôin)… Đó chỉ là 2 vụ điển hình trong số các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ được lực lượng BĐBP tỉnh triển khai thực hiện thành công trong thời gian gần đây. Nhằm đấu tranh với loại tội phạm này, các đơn vị BĐBP tỉnh đã lập và đấu tranh kết thúc 1 chuyên án, 8 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 9 vụ với 12 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển các chất ma túy, thu giữ tang vật 2,550gram hêrôin, 4.000 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với quy mô, tính chất manh động, chuyên nghiệp và liều lĩnh hơn.

Để tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng đẩy mạnh công tác đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; tích cực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người (30-7)” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (từ 1-6 đến 30-11-2020); đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; trộm cắp, cờ bạc, mại dâm; khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép… Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh duy trì và tổ chức phối hợp chặt chẽ với BĐBP các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên tổ chức nắm, trao đổi tình hình có liên quan đến tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh; phối hợp với các lực lượng Công an để gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, đối tượng có nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng mãn hạn tù, đối tượng sau cai nghiện về địa bàn. Phối hợp với Cục Nghiệp vụ - Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân là chủ các phương tiện tàu cá về tội phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với đó, các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể trên địa bàn tuyến biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng ngừa và kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng, về hậu quả, tác hại của ma túy, không tiếp tay, bao che cho các hoạt động tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân tố giác tội phạm góp phần giữ gìn bình yên trên tuyến biên phòng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn