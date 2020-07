Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tập trung

Những năm qua, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (trực thuộc Sở LĐ-TB và XH) nằm trên địa bàn huyện Xuân Trường đã tổ chức tiếp nhận, chữa trị, quản lý, giáo dục và dạy nghề cho trên 1.000 người nghiện ma túy, góp phần giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Dạy nghề điện dân dụng cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Sang, giám đốc Cơ sở cho biết: Được sự quan tâm đầu tư của Bộ LĐ-TB và XH, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB và XH, đơn vị đã triển khai xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất công trình, đáp ứng yêu cầu khép kín quy trình công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma tuý. Đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi, trồng trọt các loại cây ăn quả, rau củ theo mùa tạo nguồn thực phẩm an toàn, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, học viên vừa giúp đỡ quá trình cai nghiện phục hồi cho học viên thông qua lao động sản xuất. Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, ngay từ công tác tiếp nhận, phân loại đối tượng được Cơ sở thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; thiết lập hồ sơ, bệnh án, xây dựng phác đồ điều trị thích hợp cho từng học viên, không để xảy ra tình trạng học viên bị tai biến trong điều trị, không có học viên tử vong. Sau thời gian cắt cơn giải độc, sức khoẻ của học viên đều được phục hồi. Hiện nay Cơ sở đang quản lý, chữa trị cho 179 đối tượng, trong đó 148 đối tượng cai nghiện bắt buộc, 31 đối tượng cai nghiện tự nguyện. Qua khảo sát thực tế số người nghiện ma túy vào chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cho thấy, nhiều người nghiện sử dụng hình thức tiêm chích. Đây là nhóm có nguy cơ cao làm lan truyền HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác. Định kỳ hàng tháng, Cơ sở tổ chức xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS và các bệnh nhiễm trùng cơ hội cho học viên vào cai tự nguyện, thông báo và vận động gia đình các học viên bắt buộc phối hợp cùng đơn vị tổ chức xét nghiệm HIV/AIDS và các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác để có các phương án phòng tránh lây nhiễm. Cùng với các hoạt động chữa trị, cắt cơn, phục hồi sức khỏe, quản lý, giáo dục và dạy nghề cho người nghiện ma túy, Cơ sở thường xuyên tổ chức các hội nghị tư vấn, tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống HIV cho học viên, lập các bảng theo dõi chấm điểm bình xét của học viên. Thông qua các hoạt động tư vấn đã giúp học viên có thêm kiến thức về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, giảm thiểu tác hại và phòng chống tái nghiện, phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Sau khi được tư vấn, các học viên từ chỗ thụ động đã trở nên chủ động trong việc phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho bản thân và cho những người xung quanh. Cán bộ quản lý của cơ sở thường xuyên chỉ bảo ân cần, thăm hỏi, hướng dẫn học viên, giúp họ xóa đi những mặc cảm, yên tâm chữa trị, phục hồi sức khỏe. Để đảm bảo an ninh trật tự và hiệu quả cai nghiện, Cơ sở tăng cường xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống thẩm lậu ma túy, các chất kích thích, phòng chống học viên gây rối, bạo loạn; thực hiện nghiêm ngặt chế độ 3 “kiểm”: kiểm danh, kiểm diện, kiểm tra, không để học viên vi phạm. Hoạt động dạy nghề cho đối tượng sau cai nghiện ma túy được Cơ sở triển khai một cách khoa học, bài bản, tập trung vào các nghề phù hợp với khả năng của học viên và nhu cầu của thị trường lao động. Hướng tới mục tiêu cai nghiện hiệu quả và bền vững, Cơ sở tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện và đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2019, với các nghề: May công nghiệp và Điện công nghiệp. Đến nay Cơ sở đã dạy được 2 lớp với tổng số 60 học viên. Hoạt động này giúp cho học viên sau cai tại đơn vị vững vàng, tự tin hơn khi trở về tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với thực hiện tốt công tác chữa bệnh, dạy nghề cho người nghiện ma túy, Cơ sở còn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho các học viên. Hiện nay, Cơ sở có phòng đọc thư viện với diện tích trên 100m2 và gần 800 đầu sách đầy đủ về chủng loại và phong phú về nội dung phục vụ cho cán bộ, viên chức và học viên tại Cơ sở; đều đặn ngày cuối tuần các học viên được tạo điều kiện đọc sách, báo tại phòng đọc. Vào các buổi chiều thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, Cơ sở tổ chức các hoạt động thể thao để các học viên giao lưu. Dịp tết cổ truyền cơ sở tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi gói bánh chưng… Từ năm 2015 đến nay, Cơ sở đã tiếp nhận chữa trị, quản lý giáo dục và dạy nghề, cấp chứng chỉ nghề cho 1.273 người nghiện ma túy, giúp nhiều người cai nghiện thành công tái hòa nhập cộng đồng.

Với những nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tập trung, tập thể Cơ sở cai nghiện ma tuý nhiều lần được UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB và XH tặng Bằng khen… Thời gian tới, Cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐ-TB và XH, Công an các huyện, thành phố tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy đến cai nghiện tự nguyện; duy trì và triển khai hoạt động dạy nghề cho người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng vững chắc./.

Bài và ảnh: Viết Dư