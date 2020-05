Chuyển biến trong công tác lý lịch tư pháp

Có mặt ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào một ngày đầu tuần, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đơn vị. Mới đầu giờ sáng nhưng dãy bàn ghế chờ dành cho người dân đến làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) đã chật kín chỗ. Phòng tiếp công dân khang trang đẹp đẽ, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất; các thủ tục, biểu mẫu, văn bản hướng dẫn đều được đơn vị niêm yết công khai, minh bạch, thuận tiện cho công dân khi đến làm thủ tục. Trung bình mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn khoảng 50-100 lượt cá nhân, tổ chức đến xin cấp phiếu LLTP. Mọi người dân khi đến làm thủ tục xin cấp phiếu LLTP đều được hướng dẫn tận tình để hoàn chỉnh các loại giấy tờ cần thiết theo đúng quy định. Cầm tờ giấy hẹn trên tay, anh Hoàng Văn Dũng, xã Nam Tiến (Nam Trực) phấn khởi chia sẻ: “Lần đầu tiên đi làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tôi rất bỡ ngỡ nhưng với các thủ tục đơn giản và được niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng rất thuận tiện cho người dân khi đến làm thủ tục cộng với sự nhiệt tình hướng dẫn của cán bộ của Sở Tư pháp nên tôi đã nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết, theo đúng lịch hẹn tôi sẽ đến nhận phiếu lý lịch tư pháp để kịp hoàn thiện hồ sơ xin đi làm trên Hà Nội”.

Cán bộ Phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp) tiếp nhận và xử lý thông tin lý lịch tư pháp.

Xác định tầm quan trọng của công tác LLTP, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, trong những năm qua, công tác cấp chứng nhận LLTP trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân về LLTP đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Theo đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về LLTP, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về LLTP trong các cấp, các ngành và cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận LLTP; việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của Luật LLTP. Thủ tục cấp được niêm yết công khai ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp và trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh). Đồng thời Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện đề án cấp giấy chứng nhận LLTP trực tuyến, bố trí chuyên viên phụ trách thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các trường hợp đăng ký cấp phiếu trực tuyến và tiếp tục thực hiện việc phối hợp cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển hồ sơ trả giấy chứng nhận LLTP qua bưu điện tạo thuận lợi cho công dân, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công dân. Đồng chí Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm LLTP quốc gia, từ tháng 4-2019, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 trong tra cứu, xác minh thông tin LLTP qua phần mềm “Giải pháp tra cứu, xác minh thông tin cấp Phiếu LLTP”. Theo đó, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển toàn bộ hồ sơ của cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp phiếu LLTP đến Trung tâm LLTP quốc gia (Bộ Tư pháp), đồng thời đến Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) qua đường điện tử (đường truyền mạng) để tra cứu, xác minh thông tin cấp giấy chứng nhận LLTP. Việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 đã đạt được kết quả, hiệu quả tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực LLTP tại địa phương. Đến nay gần 100% các hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận LLTP của công dân được thực hiện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trong đó tỷ lệ trả trước hạn cao tạo thuận lợi cho công dân trong học tập, công tác.

Cùng với những chuyển biến trong công tác cấp phiếu LLTP, công tác xây dựng, quản lý sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP cũng có những chuyển biến tích cực. Việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP thực hiện chặt chẽ theo Quyết định số 43/QĐ-TTLLTPQG ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP. Hồ sơ LLTP được sắp xếp khoa học, ngăn nắp, thuận lợi cho việc tra cứu thông tin LLTP, góp phần giảm bớt thời gian và thuận lợi cho cán bộ thực hiện công tác LLTP, đảm bảo thời gian trả kết quả tra cứu xác minh. Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP đã đáp ứng được yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp; thực hiện kịp thời, đầy đủ việc cập nhật, xử lý thông tin, đảm bảo chất lượng của cơ sở dữ liệu LLTP. Ngoài ra việc rà soát thông tin LLTP, kiểm tra, kiểm soát công tác xử lý, cập nhật thông tin được tiến hành thường xuyên; những thông tin LLTP còn thiếu, hoặc sai sót được cập nhật, bổ sung, đính chính kịp thời đặc biệt là không còn tồn đọng thông tin LLTP. Với việc triển khai những giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến và từng bước nâng cao chất lượng công tác LLTP trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Sở Tư pháp đã cấp gần 19 nghìn phiếu LLTP, bảo đảm 100% đúng thời gian, không có khiếu nại, khiếu kiện phát sinh; lập mới 2.321 hồ sơ LLTP; tiếp nhận, bổ sung 12.198 thông tin LLTP do các cơ quan có liên quan cung cấp. Theo đó từ khi xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP đến nay, đã lập 21.143 hồ sơ LLTP, tiếp nhận 69.498 thông tin LLTP.

Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác LLTP, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật LLTP; cập nhật kịp thời thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP của tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế về trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cấp phiếu LLTP... góp phần giải quyết các yêu cầu của công dân nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn theo quy định pháp luật đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp./.

Bài và ảnh: Thu Thủy