Công an Hải Hậu tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm

Năm 2020, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Hải Hậu tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển; lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và góp phần bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an huyện Hải Hậu triển khai phương án tấn công, trấn áp tội phạm.

Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, Công an huyện đã tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng di động đến địa bàn; tổ chức quây ráp các ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản; chặn đứng những đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, đồng thời sớm phát hiện những tổ chức, cá nhân vay “tín dụng đen” có khả năng vỡ nợ để phòng ngừa tội phạm có liên quan. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã gọi, hỏi, giáo dục trên 200 đối tượng hình sự; xác lập, triệt phá 3 chuyên án hình sự và 1 băng nhóm hình sự; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng có lệnh truy nã; phát hiện 1 vụ môi giới mại dâm; khởi tố 3 vụ cờ bạc; xử lý hành chính 162 vụ việc các loại; triệt phá 1 chuyên án kinh tế, 7 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, khởi tố 16 vụ về ma túy; lập 56 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý các loại. Điển hình vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9-4-2020, trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện phát hiện trên tỉnh lộ 489 giáp ranh giữa 3 huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy có nhóm đối tượng thanh thiếu niên đi xe mô tô không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện phóng tốc độ cao, nẹt bô, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đơn vị đã tạm giữ 9 xe mô tô với 13 đối tượng. Khai thác sâu vụ việc, Công an huyện phát hiện Facebook “Hoàng tử vô tình” của Đỗ Văn Tình (SN 2002) ở xóm Phú Cường, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) là đối tượng trong nhóm bị bắt giữ đã kêu gọi, tập hợp các trường hợp khác đua xe, cổ vũ đua xe; đồng thời quay video phát trực tiếp trên mạng. Vụ việc đang tiếp tục được Công an các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Ninh củng cố hồ sơ, phối hợp xử lý nghiêm minh theo quy định. Ngày 14-4-2020, Công an huyện Hải Hậu mở chuyên án 420T đấu tranh với nhóm tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Theo đó, đơn vị đã bắt quả tang Đỗ Mạnh Tường (SN 2000) ở xóm 13, xã Trực Thắng (Trực Ninh) đang có hành vi lưu hành tiền giả tại xóm 1 Hải Toàn, xã Hải An (Hải Hậu). Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu số tiền 7,8 triệu đồng tiền giả. Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện bắt giữ thêm đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 2002) ở xã Nam Thanh (Nam Trực) và Vũ Thị Mỹ Duyên (SN 2005) ở xã Trung Đông (Trực Ninh) là hai đối tượng cùng Đỗ Mạnh Tường thực hiện hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Tường và Trần Hoàng Anh; bàn giao Vũ Thị Mỹ Duyên cho gia đình, địa phương quản lý do đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Vào hồi 0 giờ 45 phút ngày 8-5-2020, tổ công tác của Công an huyện bất ngờ kiểm tra cơ sở Karaoke Balabum ở tổ dân phố số 22, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) do chị Vũ Thị Thanh (SN 1994) làm chủ. Kiểm tra phòng VIP 1 của quán phát hiện 13 đối tượng ở huyện Hải Hậu và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Sơn La, Bà Rịa - Vũng Tàu đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, phát hiện ở hốc tường của quán có 1 túy nilon, bên trong chứa 5,5 viên nén; dưới ghế sofa có 1 gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng. Đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1993) ở tổ dân phố 20, thị trấn Thịnh Long khai nhận các túi nilon này là của mình, bên trong chứa thuốc lắc và ketaminne. Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Thành Trung và tiếp tục đấu tranh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật...

Nhằm duy trì, mở rộng phong trào thi đua vì ANTQ, ngăn chặn tội phạm xâm nhập vào địa bàn, thời gian này Công an huyện Hải Hậu đang tăng cường phối hợp với các phòng, ban liên quan và các địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/BCA của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các mô hình đang phát huy tác dụng, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương như mô hình “Camera an ninh”; “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn”. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT; thường xuyên thông báo tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Bài và ảnh: Xuân Thu