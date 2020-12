Thị trấn Thịnh Long học và làm theo Bác

Những năm qua, Đảng ủy thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Một góc thị trấn Thịnh Long hôm nay.

Đồng chí Phạm Hồng Phát, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng chủ đề hàng năm. Nội dung học tập được các cấp, các ngành lồng ghép sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hướng đến hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thường xuyên nâng cao nhận thức đối với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động thiết thực, cụ thể, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần sáng tạo, cách làm hay của tập thể, cá nhân và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Vì vậy đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác. Hội Phụ nữ thị trấn thông qua hoạt động vận động hội viên tiết kiệm tiền cho phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Cựu chiến binh đi đầu trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. MTTQ đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các trường học trên địa bàn cụ thể việc học và làm theo Bác bằng việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Dạy tốt - Học tốt”... Đảng viên Nguyễn Trọng Thủy, tổ dân phố số 9, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với lối sống giản dị, gần gũi, biết hy sinh, cống hiến cho cộng đồng. Các hoạt động của tổ dân phố anh đều gương mẫu tham gia để người dân học tập, làm theo. Anh luôn tiên phong phát triển kinh tế với mô hình sản xuất vật liệu xây dựng về đúc bê tông thương phẩm như cầu, cống, cột điện, hàng rào bê tông… Kinh tế gia đình khá giả, anh Thủy có điều kiện giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, anh đang tiếp nhận 10 lao động trong khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đến nay, thị trấn đã xây dựng nhiều dự án phát triển kinh tế, phân bổ lại cơ cấu lao động, ngành nghề tạo điều kiện để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, mở rộng làng nghề truyền thống kéo sợi PE, dệt lưới cước… Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/năm. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành theo tổng sản phẩm từ nông nghiệp thủy sản 23%, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ 77%. Đời sống văn hóa và chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện ngày càng thiết thực và hiệu quả, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng, việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh, lịch sự, tiết kiệm từng bước giảm dần các hủ tục lạc hậu, lãng phí. Đến nay, 95% số gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 22/22 tổ dân phố đạt chuẩn tổ dân phố văn hóa, 3/3 trường học và trạm y tế đạt chuẩn đơn vị có nếp sống văn hóa, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Hàng năm, có 95% học sinh THCS thi đỗ vào THPT, 75% học sinh tốt nghiệp THPT tốt nghiệp thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với người cao tuổi và các đối tượng chính sách được quan tâm. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững và phát triển được Đảng ủy, chính quyền thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Thị trấn đã huy động sự đóng góp của nhân dân và nguồn hỗ trợ từ ngân sách hơn 200 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, khu xử lý rác thải, trường học, trạm y tế, chợ thương mại, điện chiếu sáng. Kết quả thẩm định của UBND huyện có 11/22 tổ dân phố đạt NTM bền vững và phát triển, trong đó có 1 tổ dân phố đat NTM kiểu mẫu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị trấn Thịnh Long và mỗi người dân ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, trở thành công việc thường xuyên, tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh