Đảng bộ xã Trực Chính học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ xã Trực Chính (Trực Ninh) đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mô hình VAC của đảng viên Phạm Hữu Sơn, thôn Dịch Diệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đảng ủy xã luôn xác định công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hàng năm; lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể hay tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ cơ sở…, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, đảng ủy, các chi bộ đã tổ chức 76 hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 95%; tổ chức tuyên truyền, học tập lồng ghép trong sinh hoạt đoàn thể, hội nghị được 18 buổi, thu hút 2.600 lượt người nghe… Đồng thời, Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Đến nay 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác. Đảng bộ xã chủ động gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào cuộc sống. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đảng viên Phạm Hữu Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Dịch Diệp luôn tự mày mò tìm hiểu, đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Với 6 sào ao thả cá, hiện ông Sơn đã tạo lập một chỗ đứng vững chắc trên thị trường cung ứng các loại cá thương phẩm truyền thống như cá chép, cá trắm, cá trôi… cho các chợ đầu mối gần xa. Bên cạnh đó, ông đầu tư xây dựng 150m2 chuồng trại nuôi lợn nái và lợn thịt, kết hợp chăn nuôi thả gà và trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Sơn cho biết: “Nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương phù hợp điều kiện phát triển kinh tế VAC nên tôi đã mạnh dạn đầu tư vốn mua con giống và học hỏi thêm nhiều kiến thức để chăn nuôi và thả cá đạt hiệu quả. Đến nay, trang trại của tôi có khoảng 300 con gà; 13 con lợn, 6 sào ao, 6 sào ruộng, mỗi năm thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi cải tạo một phần diện tích đất canh tác để trồng cây màu và cây hoa quả, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình”. Từ thành công của mô hình, ông tích cực giúp đỡ các hộ trong thôn, xóm về con giống, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con. Nhờ đó đến nay, nhiều hộ trong thôn đã vươn lên làm giàu.

Để cụ thể hóa các khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình, dự án nông nghiệp trọng điểm; giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời tập trung tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội… Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Trong phong trào xây dựng NTM, đã có nhiều tấm gương điển hình trong đóng góp ngày công, ủng hộ tiền để xây dựng nhà văn hóa của xóm, như hộ gia đình ông: Mai Xuân Miên, Mai Thanh Đồng… Cán bộ và nhân dân xóm An Thịnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Các phong trào nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 90% số gia đình đạt nếp sống văn hóa. Trên 90% đảng viên trong toàn đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh…

Thời gian tới, Đảng bộ xã Trực Chính tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc. Đồng thời kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu… Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh