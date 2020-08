Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sôi nổi phong trào học và làm theo Bác ở Ý Yên

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện Ý Yên. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân trở thành tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm, xã Yên Quang, tại Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học và làm theo Bác bằng việc xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác. Trên cơ sở đó lựa chọn thực hiện những nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện nghiêm quy định, quy chế của đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm cá nhân; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích... Với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, trong 4 năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã duy trì phong trào thực hành tiết kiệm với mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm mức thấp nhất 10 nghìn đồng/tháng. Đến nay, tất cả 417 chi hội phụ nữ trong huyện đã tiết kiệm được 3,7 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 713 gia đình hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ huyện cũng đã xây mới 8 ngôi nhà giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng; sửa chữa 2 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà trị giá 20 triệu đồng cho gia đình hội viên có nhà ở không an toàn; tặng 32 suất quà cho nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1.296 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên phụ nữ trong huyện đã trồng được gần 100km đường hoa, trong đó tiêu biểu là phụ nữ các xã: Yên Khang, Yên Thành, Yên Khánh, Yên Mỹ, Yên Chính... Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao như ông Vũ Đình Tuấn ở xã Yên Phúc với mô hình nuôi cá lồng trên sông Đào sau khi trừ chi phí bình quân mỗi năm thu nhập trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Hạc ở xã Yên Phong với mô hình chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ máy nông nghiệp thu nhập 500-600 triệu đồng/năm... Phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh gương mẫu” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên thực hiện, gương mẫu đi đầu vận động nhân dân hiến đất, góp đất làm đường giao thông. Từ năm 2016 đến nay, hội viên cựu chiến binh huyện đã hiến 998m2 đất thổ cư xây dựng đường giao thông; làm 5,4km đường giao thông nội đồng và 7,5km làm đường giao thông liên thôn; đóng góp gần 5.000 ngày công và 613 triệu đồng. Hội cũng đã thành lập và duy trì 298 tổ “Cựu chiến binh vì dân” với 1.303 hội viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Uỷ ban MTTQ huyện tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên góp 581 tỷ đồng, hiến trên 124 nghìn m2 đất, 68 nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, xóm và các công trình phúc lợi khác; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 185 nhà đại đoàn kết; xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 3,82 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa, nâng cấp 214 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 6,9 tỷ đồng… Ban CHQS huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong công tác giao, nhận quân hàng năm.

Bên cạnh những tập thể xuất sắc, trong 4 năm thực hiện việc học và làm theo Bác ở huyện Ý Yên cũng xuất hiện nhiều cá nhân gương mẫu, điển hình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều người đã tự nguyện hiến đất làm đường, ủng hộ kinh phí tham gia xây dựng các công trình công cộng ở địa phương như ông Cù Xuân Tạo ở xã Yên Phong đã ủng hộ 109 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Ba Khu. Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Yên Cường hiến 420m2 đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, trong đó riêng cá nhân hội viên Nguyễn Trọng Hà ở thôn Mậu Lực đã hiến 126m2 đất để làm tỉnh lộ 485, hội viên Nguyễn Thị Niên ở xã Yên Đồng ủng hộ 80 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn. Thế hệ trẻ cũng có nhiều tấm gương sáng như cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tâm, xã Yên Quang (Ý Yên) mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh đã vượt lên số phận, tổ chức các lớp học, sáng lập quỹ khuyến học, không gian đọc miễn phí mang tên “Ngọc Tâm thủy tinh”, được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là một trong những phụ nữ tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Anh Trịnh Văn Quang là bí thư Đoàn xã Yên Mỹ đã vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng cho cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Anh Trương Đình Tuyển, bí thư Đoàn thị trấn Lâm đã được Tỉnh Đoàn trao tặng danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác… Ông Nguyễn Văn Vệ với gần 30 năm làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Bình, xã Yên Cường luôn được bà con yêu quý vì hết lòng với công việc chung đã đưa thôn nghèo phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Thôn là một trong 2 khu dân cư tiêu biểu được UBND huyện chọn xây dựng điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” để nhân ra diện rộng.

Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Ý Yên đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Trong đó, huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; cán bộ và nhân dân huyện Ý Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Những thành tích trên là tiền đề để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Bài và ảnh: Đức Thiện