Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học và làm theo Bác đã trở thành “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị lan tỏa sâu rộng và tạo hiệu ứng tích cực, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đều xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác. Ngoài các chuyên đề hàng năm, đơn vị còn tổ chức học tập các chuyên đề theo chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị do Cục Chính trị BĐBP quy định. Bên cạnh đó hàng tháng các chi bộ đều sưu tầm các bài viết, các câu chuyện và lời dạy của Bác, từ đó định hướng tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tất cả các đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ đều tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác bằng những hành động và phần việc cụ thể. Từ đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thường xuyên bám dân, bám địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu cho địa phương giải quyết các vụ việc mới phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra phức tạp. Đồng thời các đơn vị còn tích cực tham gia thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, gắn kết tình quân dân như: tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, tham gia phòng chống dịch bệnh, giúp dân phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư như: Phong trào “Ba an toàn”; phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh”, tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản ANTT đầm bãi, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở; “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT”... góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên địa bàn.

Những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh. Trong 4 năm qua, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết 141 vụ việc ở địa bàn cơ sở; đã xác lập 14 chuyên án, 57 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy; bắt khởi tố hình sự 71 vụ/116 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu 10 bánh và 153,51 gam hêroin; 220,549 gam ma tuý đá, 17.400 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan; đã vận động 350 tập thể, 1.877 hộ gia đình, 1.485 cá nhân đăng ký thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; giúp nhân dân 1.566 ngày công lao động; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 7.456 người; cứu hộ cứu nạn 20 vụ, 19 phương tiện, 100 người gặp nạn trên biển; phát hiện xua đuổi 5 vụ, 64 tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy các mô hình, các việc làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác để nhân rộng trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn đồng thời đưa việc đăng ký, xây dựng các chuẩn mực, việc làm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thế, cá nhân cũng như tiêu chuẩn phân loại thi đua hàng năm./.

Bài và ảnh: Thu Thủy