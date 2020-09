Đồn Biên phòng Quất Lâm làm theo lời Bác

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác đối với Bộ đội Biên phòng đã được thấm nhuần và lan tỏa sâu rộng ở Đồn Biên phòng Quất Lâm, từ đó đã tạo bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng, góp phần cùng các đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hàng năm và trong từng giai đoạn với những chương trình cụ thể. Đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong của CBCS và các nội dung phù hợp trong việc học và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị liên hệ vận dụng và thực hiện sát với từng vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm 100% CBCS trong đơn vị đều xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện lời dạy của Bác đối với Bộ đội Biên phòng và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đồng thời thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó việc làm theo lời Bác đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm đã gắn các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ với lời dạy của Bác về tinh thần khắc phục mọi khó khăn, tích cực bám dân, bám địa bàn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CBCS các tổ, đội công tác trong đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, là chỗ dựa vững chắc cho bà con nhân dân các xã vùng chân sóng. Đặc biệt CBCS của Đồn đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác trong tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn bình yên trên địa bàn với những kết quả tiêu biểu và nổi bật. Đồn Biên phòng Quất Lâm đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm chắc phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp, xây dựng các kế hoạch đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Bên cạnh đó, Đồn còn duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng về tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn để xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh giải quyết những tụ điểm mua bán trái phép ma túy phức tạp ở địa bàn dân cư. Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động các tổ an ninh tự quản. Dưới sự hướng dẫn và phối hợp hoạt động của các tổ, đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Quất Lâm và 2 trạm kiểm soát biên phòng, các tổ tàu thuyền an toàn và các tổ an ninh tự quản đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ và từng tổ viên. Theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, các tổ an ninh tự quản đều tổ chức những buổi sinh hoạt với sự tham dự của cán bộ biên phòng Đồn Quất Lâm để các tổ viên báo cáo, đánh giá tình hình trong quá trình hoạt động; trong những buổi sinh hoạt đó, cán bộ biên phòng đã lồng ghép tuyên truyền, thông báo tình hình và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định, quy chế khu vực biên giới, chủ quyền an ninh vùng biển góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của các thành viên tổ tự quản trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh. Theo đó, trong quá trình hoạt động, các tổ an ninh tự quản đã thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực đầm bãi, ven biển từ đó kịp thời cung cấp thông tin cho Đồn Biên phòng Quất Lâm triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đấu tranh thành công 1 chuyên án, 3 vụ án, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 4 vụ (4 đối tượng), xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ (2 đối tượng) tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1,487 gam heroin và nhiều vật chứng liên quan; phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 vụ (14 đối tượng đánh bạc), 1 vụ (2 đối tượng) sản xuất, mua bán tiền giả... góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Những việc làm cụ thể, những hoạt động thiết thực trong việc học và làm theo Bác của CBCS Đồn Biên phòng Quất Lâm trong những năm qua đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và hiệu ứng tích cực, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy