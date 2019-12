Gắn nội dung thông tin đối ngoại với hoạt động tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước dự Hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019 là “năm bứt phá” để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2021-2026. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường; tình hình trong nước thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, đồng thời bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo; góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, biện pháp xử lý của Đảng, Nhà nước ta và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ta ở Biển Đông.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Đồng thời, đồng chí cũng nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai thường xuyên, liên tục các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền. Công tác phối hợp, nhất là trong xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn; chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới trên internet, mạng xã hội; đầu tư cho các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới chưa tương xứng...

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là năm tròn của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Do đó, cần tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới với các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Theo baotintuc.vn