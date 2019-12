EVNNPC sẵn sàng bảo đảm điện trong cao điểm dịp Lễ, Tết 2020

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã sẵn sàng kế hoạch bảo đảm điện an toàn, tin cậy phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội, nhu cầu sản xuất kinh doanh và vui chơi giải trí của người dân các tỉnh, thành phía Bắc trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã chủ động lập và triển khai kế hoạch sẵn sàng bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án cung cấp điện bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020. EVNNPC cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp cao điểm này.

Cùng với việc lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, phương án bảo đảm cung cấp điện trong cao điểm dịp Lễ, Tết, EVNNPC cũng đang tập trung đôn đốc các đơn vị tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tăng cường lãnh đạo, nhân viên trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h.

Các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại cần được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng trực trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.

Trung tâm chăm sóc khách hàng bố lực lượng trực 24/24h, kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận và giải đáp nhanh các thông tin, ý kiến của khách hàng trong thời gian đảm bảo điện dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020./.

Theo chinhphu.vn