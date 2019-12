Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Sáng 25-12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, một số sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Năm 2019, công tác lao động, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công và xã hội từ Trung ương đến địa phương trên cả nước đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%. Ngành đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong năm; trong đó, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng đào tạo nghề được cải thiện, góp phần làm tăng chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp năm 2019 của Việt Nam lên 13 bậc. Công tác tuyển sinh có chuyển biến tích cực; ước tuyển sinh khoảng 2,33 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch; ước tốt nghiệp khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,2% kế hoạch. Thị trường lao động trong và ngoài nước ngày càng phát triển; ước cả năm tạo việc làm cho trên 1,655 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 100,4% so với năm 2018. Triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đến nay cả nước có trên 15,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 32,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động trong độ tuổi. Ngành đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NÐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thực hiện tốt hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và người có công; tổ chức thành công lễ gặp mặt, tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc, đại diện cho 12 nghìn thương binh nặng trong cả nước. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý… Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2019 ước còn dưới 4%. Tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng xã hội để trợ giúp cho trẻ em. Năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được 188,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 128.007 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hỗ trợ trên 113 tỷ đồng. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực; vai trò và địa vị của phụ nữ được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Nhiều giải pháp phòng chống, kiểm soát tệ nạn ma túy, mại dâm được triển khai hiệu quả, đem lại kết quả nhất định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Tạo lập đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của thị trường lao động, hình thành một thị trường lao động hiện đại, thông suốt và hội nhập. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương. Thực hiện các giải pháp mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức tổng điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cả nước đã đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh: Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, toàn ngành cần quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, người có công và xã hội bảo đảm đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng, đảm bảo đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là người có công. Tiếp tục đổi mới công tác trợ giúp xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững. Theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, nhất là những địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh... để có phương án trợ giúp kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng, không để người dân bị đói, không có nơi ở. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao hiệu quả và tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN, đặc biệt các hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, trong đó Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban và chủ trì Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam và tổ chức các sự kiện liên quan theo Ðề án của Chính phủ./.

Khánh Dũng