Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã khai mạc trọng thể, nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019 và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, lực lượng CAND đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật (tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2018). Ðã điều tra, làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%, triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện, xử lý 14.356 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 1.710 vụ buôn lậu. Ðã phát hiện, xử lý 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; đánh trúng, đánh đúng, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, phát hiện, xử lý 22.814 vụ, 35.151 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 1.500 kg heroin, hơn 5.500kg ma túy tổng hợp và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là “điểm sáng” của Bộ Công an trong năm 2019. Bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Ðã bố trí hơn 10.250 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Năm 2020, Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định công tác trọng tâm là: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và tổ chức thành công Ðại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở. Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2020 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân cả nước được cải thiện. Thủ tướng khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND. Ðảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, những thách thức mang lại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia. Mặt khác, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, lực lượng Công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả thì mới có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 tiếp tục làm việc trong các ngày 25 và 26-12./.

