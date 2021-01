Quốc hội Mỹ xác nhận ông Joe Biden thắng cử

Gần 16 giờ ngày 7-1 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mike Pence thông báo, Quốc hội nước này đã xác nhận phiếu đại cử tri của các bang. Với 306 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 3-11-2020.

Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1 tới. (Ảnh: AP)

Quốc hội Mỹ đã bắt đầu nhóm họp để xác nhận phiếu đại cử tri của từng bang và thủ đô Washington, D.C trong ngày 6-1. Tuy nhiên, phiên họp chung này đã bị gián đoạn khi hàng trăm người biểu tình quá khích ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Trump xông vào trụ sở Quốc hội.

Lực lượng an ninh đã sơ tán các nghị sĩ tới nơi an toàn. Reuters dẫn lời lực lượng cảnh sát của Washington, D.C cho biết, bốn người đã thiệt mạng trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội, trong đó ba người tử vong trong tình trạng "y tế khẩn cấp" và người còn lại thiệt mạng do trúng đạn. Ngoài ra, 52 đối tượng đã bị bắt giữ.

Sau khi trụ sở Quốc hội được bảo vệ an toàn, hai viện đã quay trở lại làm việc ngay trong ngày 6-1. Sau vài giờ thảo luận, Thượng viện và Hạ viện đã phủ quyết nỗ lực nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden tại hai bang chiến trường Arizona và Pennsylvania.

Sau khi Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận chiến thắng của cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố, dù không hoàn toàn đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, song ông cam kết sẽ có "một sự chuyển giao trật tự và hòa bình vào ngày 20-1 tới".

Theo nhandan.com.vn