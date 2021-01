Bốn nước A-rập nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Ca-ta

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà A-rập Xê-út cho biết, tại hội nghị cấp cao Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 41, nước này và ba quốc gia đồng minh A-rập (gồm Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất - UAE, Ba-ren và Ai Cập) đã nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Ca-ta. Động thái này mở ra cơ hội chấm dứt cuộc khủng hoảng vùng Vịnh kéo dài hơn ba năm qua. Trong khuôn khổ hội nghị, các nước vùng Vịnh đã ký thỏa thuận hướng tới “sự đoàn kết và ổn định”, nhằm thảo luận các biện pháp dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Ca-ta.

Các nhà lãnh đạo của sáu nước GCC đã cùng ký hai văn kiện, bao gồm Tuyên bố An U-la và thông cáo báo chí cuối cùng của hội nghị.



* Thái tử A-rập Xê-út Mô-ha-mét Bin Xan-man bày tỏ cảm ơn Mỹ và Cô-oét đã làm trung gian hòa giải cho các nước A-rập ở vùng Vịnh với Ca-ta. Ông nêu rõ, tình hình hiện nay rất cần đoàn kết các nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển của khu vực và đối đầu những thách thức.



* Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố khẳng định, Cai-rô mong muốn duy trì đoàn kết trong nhóm bộ tứ các quốc gia A-rập và hướng tới củng cố vị thế, đồng thời xóa bỏ mọi bất đồng giữa các quốc gia A-rập. Việc Ai Cập ký thỏa thuận nhằm tăng cường các nỗ lực chung của khối A-rập trong giải quyết các vấn đề ở khu vực.



* Một quan chức cấp cao của UAE bày tỏ lạc quan về thỏa thuận chấm dứt tranh chấp với Ca-ta. Tuy nhiên, theo quan chức này, cần có các biện pháp xây dựng lòng tin để thiết lập lại quan hệ giữa hai bên.



* Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Ghê-ít hoan nghênh những kết quả đạt được tại hội nghị GCC. Ông cho rằng, bất kỳ động thái hiệu quả nào nhằm xoa dịu căng thẳng giữa các nước A-rập và thúc đẩy trật tự chung sẽ góp phần tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng của tổ chức liên minh các nước A-rập.



* Thủ tướng Ph.Xa-rai của Chính phủ đoàn kết dân tộc Li-bi, được Liên hợp quốc hậu thuẫn, hoan nghênh thành công của hội nghị cấp cao GCC trong việc chấm dứt mâu thuẫn với Ca-ta. Ông hy vọng kết quả này sẽ mang đến sự thống nhất của các nước A-rập, đóng góp hiệu quả vào việc thiết lập an ninh và ổn định ở Li-bi, đồng thời chấm dứt mọi can thiệp tiêu cực.



* Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp cho rằng, thỏa thuận nhằm chấm dứt tranh chấp giữa Ca-ta với A-rập Xê-út và các đồng minh là kết quả của “sự dũng cảm của Ca-ta chống lại sức ép”. Ông chúc mừng Ca-ta đã thành công trong cuộc chiến chống lại áp lực đối với nước này, đồng thời khẳng định, đối với các nước láng giềng A-rập khác, I-ran không phải là “mối đe dọa”.

