WHO kêu gọi tối đa hóa số người được tiêm phòng Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 6-1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các bệnh nhân Covid-19 tiêm chủng ngừa hai mũi vắc-xin của Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) với thời gian giãn cách từ 21 đến 28 ngày. WHO đề nghị các nước hạn chế về nguồn cung vắc-xin của Pfizer tối đa hóa số người được tiêm mũi đầu.

* Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-sen cho biết, Liên hiệp châu Âu (EU) có thể cấp phép cho loại vắc-xin thứ hai ngừa Covid-19 và thông báo một hội nghị cấp cao trực tuyến về khủng hoảng y tế sẽ được tổ chức trong tháng 1 này. Các nước thành viên EU đã gây áp lực buộc Cơ quan Quản lý dược châu Âu phải cấp phép cho vắc-xin của hãng dược phẩm Moderna của Mỹ.



* Cơ quan Dược phẩm Na Uy cho biết, hai người chết sau khi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở nước này. Việc tiêm chủng ở Na Uy sử dụng vắc-xin của Pfizer/BioNTech, bắt đầu từ ngày 27-12-2020.



* Ô-xtrây-li-a thông báo đẩy sớm kế hoạch triển khai chương trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vào đầu tháng 3 tới. Việc tiêm chủng sẽ bắt đầu với vắc-xin do Hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech phối hợp sản xuất, ưu tiên cho các nhân viên tuyến đầu chống dịch và người cao tuổi trong các viện dưỡng lão.



* Bỉ bắt đầu thực hiện chương trình tiêm phòng trên diện rộng vắc-xin ngừa Covid-19. Tổng cộng 154 viện dưỡng lão tại một số vùng của Bỉ đã được chọn làm nơi triển khai chiến dịch trong giai đoạn đầu. Bỉ sẽ mua 87.000 liều vắc-xin mỗi tuần để tiêm cho khoảng 200.000 người trong giai đoạn đầu.



* Viện Y tế quốc gia Mỹ thông báo, nước này bắt đầu thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn nhằm đánh giá độ an toàn và hiệu quả của liệu pháp kháng thể đơn dòng (liệu pháp miễn dịch thụ động) ở những người mắc Covid-19 thể nhẹ hoặc vừa. Hai kháng thể đang được nghiên cứu nhằm vô hiệu hóa vi-rút.



* Chính phủ Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) lên kế hoạch tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 cho 50% dân số ngay trong quý I-2021. Người phát ngôn Cơ quan y tế UAE nhấn mạnh, UAE sẽ nỗ lực tập trung tiêm chủng với tỷ lệ cao nhất cho toàn xã hội nhằm tạo ra hiệu quả miễn dịch từ vắc-xin.



* Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến ngày 6-1, thế giới xác nhận tổng cộng gần 87 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 1,9 triệu người chết. Hơn 61,6 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới đã phục hồi. Tại châu Âu, số ca mắc mới Covid-19 ở Anh lần đầu vượt 60.000 ca/ngày.



* Thủ tướng A.Méc-ken và thủ hiến các bang ở Đức đã nhất trí kéo dài các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng hiện nay cho tới ngày 31-1, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng ngừa. Đức cũng sẽ kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Anh và Nam Phi do lo ngại những biến thể mới của Covid-19.



* Nhiều trường đại học tại Mỹ lên kế hoạch lùi ngày tựu trường kỳ mùa xuân để có đủ thời gian cho y sĩ, bác sĩ và cán bộ y tế của trường kịp tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trước khi trở lại làm việc. Hệ thống 64 trường đại học công lập của bang Niu Oóc đều sẽ bắt đầu kỳ mùa xuân vào đầu tháng 2.



* Trung Quốc thông báo biện pháp hạn chế mới tại thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của ổ dịch mới. Thêm 63 ca mắc mới tại thành phố này, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 117 ca, trong đó 78 ca là các ca mắc không triệu chứng.



* Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới Covid-19 ở mức dưới 1.000 ca/ngày, mang lại hy vọng dịch bệnh đang chững lại ở nước này. Kể từ ngày 3-1, Hàn Quốc đã xét nghiệm hơn 4,5 triệu người, trong đó có hơn 4,2 triệu người có kết quả âm tính và hơn 192.000 trường hợp đang được kiểm tra.



* Tại Trung Đông, I-ran ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể mới của Covid-19. Bộ Y tế Ô-man cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới là một người đến từ Anh. Ô-man đã mở lại biên giới trên bộ, trên không và trên biển vào ngày 29-12-2020, sau một tuần đóng cửa do xuất hiện biến thể mới tại Anh.

