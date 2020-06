Cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ hai

Theo tin nước ngoài và TTXVN, theo số liệu mới nhất do chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) cung cấp, trong ngày 13-6, thành phố này có thêm 36 người được xác định bị nhiễm Covid-19. Tất cả những trường hợp đều liên quan ổ dịch mới tại khu chợ bán buôn Tân Phát Ðịa ở phía nam Bắc Kinh. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Bắc Kinh từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát là 463 người, trong đó 411 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, và chín người chết. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, các nước cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai bùng phát do đến nay chưa có vắc-xin phòng bệnh.