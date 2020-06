Lũ lụt hoành hành tại nhiều tỉnh của Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 10-6, hơn 20 người chết và mất tích sau khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại miền nam Trung Quốc. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228 nghìn người phải di dời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn bốn tỷ nhân dân tệ (khoảng 566 triệu USD).

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc sơ tán người dân ở vùng lũ. Ảnh GULF NEWS

* Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, có sáu người chết và một người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối 9-6, ước tính gần 1,3 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 195.800 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, ít nhất 13 người chết trong các thảm họa do mưa lớn. Ước tính, 321 nghìn người tại 21 huyện, thị của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 11 nghìn người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ.